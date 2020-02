13:09 Uhr

St. Pauli - Stuttgart heute im Live-TV, Stream, Ticker: Übertragung, Spielstand, Ergebnis

Der VfB Stuttgart spielt in der 2. Liga am 1.2.20 gegen St. Pauli. Wir informieren über die Übertragung im TV und Live-Stream.

FC St. Pauli vs. VfB Stuttgart live im TV, Stream, Ticker: Hier finden Sie die Infos zur Übertragung beim Fußball am Samstag, 1.2.20, und einen Live-Ticker mit Ergebnis, Spielplan, Spielstand und Tabelle zur 2. Liga.

Beim Fußball am Samstag, 1.2.20, ist in der 2. Liga das Spiel St. Pauli gegen Stuttgart live im TV und Stream zu sehen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Welcher TV-Sender zeigt die Partie St. Pauli - VfB Stuttgart live im Fernsehen und Online-Stream? Im Free-TV oder Gratis-Stream läuft es auf jeden Fall nicht. Unser Live-Ticker weiter unten im Artikel liefert aber kostenlos Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Zweitliga-Tabelle.

St. Pauli vs. Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung und TV-Sender am Samstag, 1.2.20

Wann spielt Stuttgart gegen St. Pauli? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag: Samstag, 1.2.20

Samstag, 1.2.20 Anpfiff: 13 Uhr

13 Uhr Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Fußball Bundesliga und HD

Sky Fußball Bundesliga und HD Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Online-Stream: Sky Go

Highlights & Zusammenfassung: DAZN , RTL NITRO

St- Pauli gegen VfB Stuttgart live im TV: 2. Liga im Fernsehen und im Live-Stream im Internet auf Sky

Wer in der Saison 2019/20 nach einem kostenlosen Gratis-Live-Stream zu den VfB Stuttgart Spielen sucht, wird leider enttäuscht. Die Spiele der 2. Bundesliga zeigt der Pay-TV-Sender Sky live, der ebenfalls einen Online-Stream über Sky Go zur Verfügung stellt. Wer auf die Live-Übertragung keinen Wert legt, streamt die Highlights 40 min nach Spielende auf DAZN oder schaut die Zusammenfassung am Montag um 22.15 Uhr auf RTL NITRO im Free-TV.

Die Anstoßzeiten bleiben unverändert:

Freitagsspiel, 2. Liga: 18.30 Uhr

Samstagsspiel, 2. Liga: 13 Uhr

Sonntagsspiel, 2. Liga: 13.30 Uhr

Montagsspiel, 2. Liga: 20.30 Uhr

Live-Ticker zum VfB Stuttgart: Spielstand aktuell, Ergebnis, Bundesliga-Tabelle, Spieplan

Nach dem bitteren Abstieg in der letzten Saison durch die Niederlage in der Relegation setzt sich Stuttgart am Beginn der 2. Liga solide im oberen Drittel der Tabelle fest. Im Live-Ticker sehen Sie nicht nur die aktuelle Tabelle, sondern verfolgen auch den Spielstand der laufenden Partien des VfB.

VfB heute in der 2. Liga heute live im TV und Stream, vor dem Fernseher oder im Stadion

Der größte Verein Baden-Württembergs stieg in den vergangenen fünf Jahren zweimal ab und einmal auf. Die Unruhe im VfB ist verständlich, denn der Fußballverein belegt in der Ewigen Tabelle der Bundesliga bisher noch Platz fünf. Sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal will Stuttgart deshalb durchstarten: 2013 stand der VfB im Finale, in dem er Bayern München mit 2:3 unterlag. Wie die Spiele des VfB Stuttgart 2019/20 ausgehen, erleben Sie live im Fernsehen oder im Live-Stream online.

VfB Stuttgart: Der Traditionsverein aus dem Süden besteht schon seit 1893

Der Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V. - so der offizielle Name des VfB - gehört zu den größten Sportvereinen Deutschlands mit über 70.000 Mitgliedern. In den sozialen Medien verfolgen über 540.000 Fans auf Facebook und 220.000 Instagram-Follower die Stuttgarter Spiele. Wer den VfB Stuttgart live in der 2. Liga erleben will, muss allerdings das Pay-TV einschalten oder ins Stadion gehen.

