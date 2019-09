vor 1 Min.

Stäbler schafft noch Olympia-Quali - Auch Popp dabei

Nach seinem WM-K.o. am Sonntag war Frank Stäbler völlig platt - in der Hoffnungsrunde aber feierte er doch noch ein Happy End. Der Routinier schaffte die Qualifikation für Olympia und damit sein großes Ziel. Nicht nur Stäbler jubelte in Kasachstan.

Nur-Sultan (dpa) - Knapp 24 Stunden nach seiner WM-Enttäuschung hat sich der deutsche Top-Ringer Frank Stäbler zurückgemeldet und doch noch die Olympia-Qualifikation geschafft.

Der Sportler aus Musberg in Baden-Württemberg feierte bei den Weltmeisterschaften in Kasachstan in der Hoffnungsrunde zwei Siege und erreichte damit am Montag das Duell um Bronze - das war nötig für sein Ticket zu den Sommerspielen. "Es war so unglaublich schwer, ich kann es nicht glauben", sagte er. Nach Tokio 2020 wird der dreimalige Weltmeister die Karriere beenden.

Der 30 Jahre alte Griechisch-Römisch-Kämpfer gewann am Morgen gegen den Rumänen Mihai Mihut und in einer Wiederauflage des WM-Finales von 2015 gegen Hansu Ryu aus Südkorea - und wie vor vier Jahren jubelte am Ende Stäbler. Nach sechs Minuten Kampfzeit brüllte er Freude und Erleichterung heraus und ließ sich überwältigt auf die Matte fallen.

Am Sonntag war er nach seinem Achtelfinal-Aus gegen Ismael Borrero Molina aus Kuba fassungslos gewesen. "Gestern habe ich die Schlacht verloren, aber ich wusste, der Krieg ist noch nicht vorbei. Ich habe mir gedacht: Wenn ich schon untergehe, dann mit wehenden Fahnen."

Im Duell um Bronze trifft Stäbler am Nachmittag in Nur-Sultan auf Mohamed Elsayed aus Ägypten. Dieses Edelmetall ist für ihn aber nur noch eine Draufgabe zur wichtigeren Olympia-Quali. "Jetzt kann ich einen dicken, fetten Haken unter das Projekt 67 machen", sagte er.

Der Routinier hatte sich mit einer Extrem-Diät auf 67 Kilogramm herunterhungern müssen, weil seine gewohnte Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm aus dem Olympia-Programm gestrichen worden war.

Neben Stäbler schaffte am Montag auch Schwergewichtler Eduard Popp durch den Halbfinal-Einzug die Olympia-Qualifikation. Zuvor hatte auch Denis Kudla (-87kg) sein Ticket für die Sommerspiele gelöst. (dpa)

