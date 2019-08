18:34 Uhr

Start der Bundesliga 2019/2020 mit FCB gegen Hertha: Live im Free TV & Stream

Am 16. August startet die Bundesliga-Saison 2019/2020. Die 57. Spielzeit der höchsten deutschen Fußball-Liga wird durch das Heimspiel des Titelverteidigers FC Bayern München gegen die alte Dame Hertha BSC Berlin eröffnet. Wir verraten, wo Sie das Auftaktspiel der Bundesliga live im Stream, Fernsehen oder TV schauen können.

Bis zum 16. Mai 2020 kämpfen in der Bundesliga 2019/2020 wieder 18 Mannschaften um die Meisterschale. Im ersten Spiel der Saison trifft der FC Bayern München auf Hertha BSC Berlin. Das mit Spannung erwartete Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Hertha können Sie live im TV sehen oder im Live-Stream verfolgen. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Allianz-Arena in München. Wir zeigen Ihnen, wo Sie den Bundesligaauftakt im Fernsehen (ARD oder ZDF), Pay-TV und Stream anschauen können.

FC Bayern gegen Hertha BSC live im Free TV, Fernsehen & im Live-Stream: TV-Termine & Live-Übertragungen

Wann? 16. August 2019

16. August 2019 Uhrzeit Anstoß: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Wo? Allianz-Arena (München)

Hier können Sie den Saisonstart der Bundesliga FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin live schauen:

Übertragung Free-TV: ZDF ab 20.30 Uhr live.

ZDF ab 20.30 Uhr live. Übertragung Pay-TV: Der Auftakt der Bundesliga wird nicht auf Sky übertragen.

Der Auftakt der Bundesliga wird nicht auf Sky übertragen. Live Stream: ab 20:30 Uhr über den Streamingdienst Dazn & kostenlos über den ZDF Live-Stream in der ZDFmediathek.

Bundesliga-Auftakt 2019 live im Free TV & Stream: Spannendes Eröffnungsspiel zwischen Bayern & Hertha

Beim Auftakt der Bundesliga 2019/2020 muss das Team um Trainer Niko Kovač ganz ohne Robben und Ribéry überzeugen. Doch die Bayern hoffen, dass bis zum Saisonstart Lucas Hernandez, der Neuzugang von Atlético Madrid, wieder fit zum Spielen ist. Der Innenverteidiger ist mit der Rekordsumme von 80 Millionen Euro der teuerste Einkauf der Ligageschichte. Nach seiner komplizierten Knieoperation ist er auf bestem Wege, wieder in Topform zu sein. Gegner des FC Bayern Münchens ist Hertha BSC Berlin. Die alte Dame will mit Trainer Ante Čović die schlechte Bilanz gegen die Münchner verbessern und beim FC Bayern die ersten drei Punkte der Bundesliga Saison 19/20 holen.

Zuletzt trafen der FC Bayern und Hertha in der Bundesliga am 23.02.2019 aufeinander. Auch hier war es für die Münchner ein Heimspiel in der Allianz-Arena. Die Partie gewannen die Bayern mit 1:0. Zuvor hatten sie die alte Dame in Berlin beim DFB-Pokal Achtelfinale mit 2:3 aus dem Wettbewerb geschossen. Verfolgen Sie am 16. August 2019 live im Fernsehen oder im Live-Stream, wer den Bundesliga-Auftakt für sich entscheidet. (AZ)

Themen Folgen