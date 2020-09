Statt der DEL-Absage: Lieber eine WM mit dem B-Team

Ob die DEL-Saison stattfindet, ist unsicherer denn je. Dennoch gilt: Bevor die Ligen und Vereine zurückstecken, muss die WM zurückstecken.

Die Absage der DEL-Saison kann nur die letzte Option sein. Vorher müssen alle anderen Versuche, eine wie auch immer geartete Spielzeit zu starten, gescheitert sein. Noch ist es zu früh, dieses schlimmstmögliche Szenario aufs Tableau zu bringen. Noch ist Luft im Kalender, um den Saisonstart zu verschieben. Zur Not fallen die Play-offs erneut aus, sollte erst ab Januar gespielt werden können.

Oder aber die Saison dauert länger und es kommt zu einer Terminkollision mit der WM im Mai. Dann spielt dort eben nicht die beste deutsche Nationalmannschaft, wenn die Arbeitgeber einiger Nationalspieler noch in den Play-offs beschäftigt sind. Angesichts der existenziellen Probleme der DEL ist die WM in Belarus nebensächlich. Das Turnier in eine Diktatur zu vergeben, war politisch ohnehin absurd und es sollte auch sportlich nicht über der Existenz einer ganzen Liga stehen.

