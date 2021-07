Durchsuchungen bei Klubs: Viagogo bleibt für Bundesligisten ein Ärgernis

Gegen die Ticketplattform ermitteln Finanzbehörden wegen Steuerhinterziehung. Dem FC Augsburg und dem FC Bayern beschert das eine Durchsuchung der Geschäftsräume.

Wenn Finanzbeamte vor Ort erscheinen, hat das für Betroffene in der Regel einen wenig erfreulichen Anlass. So auch beim FC Augsburg. Am Mittwoch sichteten Steuerfahnder Unterlagen und sammelten Informationen, Unruhe herrschte in den Geschäftsräumen des Fußball-Bundesligisten. Beruhigend für den FCA hingegen: Die Ermittlungen richteten sich nicht gegen ihn selbst. Dennoch: Den FCA holte die Vergangenheit ein, einmal mehr musste sich der Profiklub mit einem leidigen Thema auseinandersetzen. Im Mittelpunkt: die umstrittene Ticketplattform Viagogo.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte ein Sprecher des Vereins, dass im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen ehemaligen Geschäftspartner des FCA Untersuchungen in den Geschäftsräumen stattgefunden haben. Weder ehemalige noch aktuelle Mitarbeiter des FCA seien als Beschuldigte Teil des Verfahrens, sondern würden ausschließlich als Zeugen auftreten.

FC Augsburg erklärt: "Kooperieren mit den zuständigen Behörden"

In einer späteren Pressemitteilung betonte der Bundesligist: „Der FC Augsburg kooperiert selbstredend in dieser Angelegenheit vollumfänglich mit den zuständigen Behörden.“ In der Mitteilung heißt es, man habe vor über sieben Jahren mit dem betreffenden Unternehmen in einer vertraglichen Beziehung gestanden. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich dabei um Viagogo.

Die Durchsuchung war Teil der Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit. Gegen wen, sagte sie nicht. Vereine oder Spieler seien aber nicht betroffen. Ein Viagogo-Sprecher bestätigte später die Ermittlungen schriftlich: „Wir sind uns einer laufenden Untersuchung bezüglich Steuerzahlungen in Deutschland bewusst. Viagogo kommt allen Steuerpflichten in den Märkten, in denen wir tätig sind, voll und ganz nach. Wir kooperieren mit den zuständigen Behörden und sind zuversichtlich, dass diese Angelegenheit zeitnah geklärt wird.“ Nicht nur der FCA bekam Besuch von Steuerfahndern, auch andere Bundesligisten, die mit Viagogo Partnerschaften geschlossen hatten, waren betroffen. Neben dem FCA bestätigten der 1. FC Nürnberg und der FC Bayern Durchsuchungen. Auch die Münchner erklärten, Mitarbeiter kämen „lediglich als Zeugen im Zuge von Ermittlungen gegen ein drittes Unternehmen in Betracht“.

Rückblick: Im September 2012 machte der FCA die Zusammenarbeit mit Viagogo publik, um den Zweitmarkt zu bedienen. Die Idee dahinter: Kartenbesitzer, die an einem Spieltag keine Zeit haben, können ihre Tages- oder Dauerkarten weitergeben beziehungsweise verkaufen. Zu einem Preis, den der Markt bestimmt. Die englischen Top-Klubs Manchester United und FC Chelsea galten als Vorreiter.

Der FC Augsburg arbeitete einst mit Viagogo zusammen, inzwischen betreibt der Fußball-Bundesligist seine eigene Ticketbörse. Foto: Michael Hochgemuth

Der FCA sah dahinter eine Geschäftsidee und wollte sich Einnahmen im sechsstelligen Bereich sichern. Auch andere Bundesligisten wie der FC Bayern München oder der VfB Stuttgart arbeiteten mit Viagogo zusammen, das sich in der Praxis mit einem Online-Schwarzmarkt vergleichen lässt. Im August 2014 beendete der FCA die Zusammenarbeit. Vorausgegangen war anhaltender Protest, die Fan-Initiative „FCA-Fans gegen Viagogo“ erzwang sogar eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Seit 2015 geht der FCA selbst gegen den Handel mit überteuerten Tickets vor und betreibt seine eigene offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkartenbesitzer anteilig ihren Kaufpreis zurückbekommen. Außerdem wird mit einer Abgabe in Höhe von fünf Prozent der Nachwuchs unterstützt.

Viagogo bewegt sich rechtlich in einer Grauzone

Viagogo, mit Hauptsitz in Genf, verfolgt unterdessen sein Geschäftsmodell, auf der Plattform werden weiterhin Tickets für Sportveranstaltungen oder Musikkonzerte angeboten. Viagogo nutzt, dass der Weiterverkauf von Karten in Deutschland nicht klar geregelt ist. Es agiert nicht als Verkäufer, sondern betreibt eine Plattform, auf der vermeintlich private Verkäufer Tickets veräußern können. Ob und zu welchem Preis Tickets weiterverkauft werden dürfen, ist nur zwischen einem Veranstalter und dem ersten Käufer geregelt. Viagogo bewegt sich somit rechtlich in einer Grauzone.

Geld verdient das Unternehmen über immense Gebühren, die es fürs Abwickeln des Ticketverkaufs verlangt. Beispiel: Bei Viagogo wurde am Donnerstag ein EM-Final-Ticket im Oberrang des Wembleystadions für 2030 Euro angeboten. Zusätzlich muss der Käufer 702 Euro für die Vermittlung bezahlen.

Gegen das Unternehmen wurden wiederholt Klagen eingereicht. Im Oktober 2020 verurteilte die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission Viagogo zur Zahlung einer Strafe von 7 Millionen US-Dollar wegen Irreführung der Verbraucher.