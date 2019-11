vor 50 Min.

Stimmen zu FCA gegen Hertha: "Das Trendchen zum Trend machen"

FCA-Trainer Martin Schmidt will die positive Stimmung nach dem Sieg gegen Berlin mit in die nächsten Spiele nehmen.

Martin Schmidt spricht nach dem 4:0 des FCA gegen die Hertha von einem "Glückstag". Berlin-Coach Covic denkt nicht an seine Zukunft. Die Stimmen zum Spiel.

Das war nach den Auftritten zuletzt nicht zu erwarten: Der FC Augsburg besiegt Hertha BSC Berlin mit 4:0 und verschafft sich in der Tabelle Luft. Knackpunkt im Spiel: die Rote Karte gegen Hertha-Torhüter Rune Jarstein unmittelbar nach dem 2:0. Die Berliner rutschen in die Krise. FCA-Trainer Martin Schmidt sieht sein Team auf einem gutem Weg. Die Statements zum Augsburger Erfolg.

FC Augsburg gegen Hertha: Schmidt sieht nach Sieg "Aufwärtsentwicklung"

Martin Schmidt: "Es war ein spannendes Spiel aus Augsburger Sicht, und mit dem 200. Bundesligator und dem 50. Heimsieg auch ein Glückstag für uns. Wir hatten in den vergangenen zwei Wochen sehr viel gemacht und uns viel vorgenommen. Mal wieder war das Tor nach einem Standard der Dosenöffner. Ohne Gegentor zu bleiben war mir besonders in Überzahl wichtig. Man merkt aber auch, dass das ganze Team in der Aufwärtsentwicklung ist. In den vergangenen vier Spielen haben wir dreimal zu null gespielt. In den kommenden Partien gegen Köln und Mainz könnte aus dem Trendchen ein Trend werden. Wir nehmen das gute Gefühl aus dem Sieg heute mit. Die Verletzung von Marco Richter ist ein Pressschlag am Oberschenkel, eine richtige Tomate. Er wollte durchspielen, aber wir haben ihn rausgenommen. Es ist aber nichts Schlimmes."

André Hahn: "Wir wollten heute unbedingt gewinnen und unten rauskommen, das haben wir super gemacht. Der Spielverlauf hat uns natürlich in die Karten gespielt. Es freut mich, dass ich ein Tor erzielen konnte. Der Sieg war wichtig und gibt uns viel Selbstvertrauen. Die Fans haben eine überragende Stimmung gemacht."

Florian Niederlechner: "Wir sind auf einem positivem Weg. Wir sind heute geschlossen als Mannschaft aufgetreten, so muss man auftreten und deswegen haben wir auch gewonnen. Jetzt haben wir allerdings ein schweres Auswärtsspiel in Köln vor der Brust."

Ante Covic: "Das ist heute eine bittere Niederlage für uns. Insbesondere ärgere ich mich, dass wir nichts von dem gezeigt haben, was wir uns vorgenommen haben. Vor dem 1:0 müssen wir besser klären. Beim 2:0 war es ein richtiger Aussetzer von einem, der uns in den vergangenen Spielen oft gerettet hat. Wir haben aber auch zu viel nach hinten gespielt und den Torwart damit in die Bredouille gebracht. Dass es das Tor und die Rote Karte gibt, erlebe ich das erste Mal. Wir müssen dann auch noch einen sehr jungen Torhüter bringen. Mit der Chance von Davie Selke kurz vor der Pause hätte die Partie nochmal kippen können. Aber es war natürlich ein verdienter Sieg. Ich bin sehr enttäuscht, aber meine Zukunft ist das letzte, an was ich denke. Wir tun gut daran, den Negativtrend jetzt aufzuhalten."

Marius Wolf: "Wir hatten uns viel vorgenommen und müssen uns jetzt die Frage stellen, wieso wir uns nicht belohnen. Ich denke, dass wir aktuell nicht mehr so eklig spielen. Die Trainerfrage ist nicht meine Aufgabe. Ich denke, dass wir hart arbeiten. Das hat man schließlich auch in den Spielen gesehen, die wir gewonnen haben." (AZ, mit fcaugsburg.de)

