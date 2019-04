vor 4 Min.

Stimmen zur FCA-Niederlage: "Letztlich war Leverkusen einfach besser"

Für den FC Augsburg war Bayer Leverkusen am Freitagabend einmal mehr eine Nummer zu groß. Das sagen Spieler und Trainer nach dem Spiel.

Der Wille war da, die Erwartungen groß - zum Sieg hat es gegen den starken Gegner Bayer Leverkusen am Freitagabend trotzdem nicht gereicht. Nach dem 1:4 sind sich beim FCA aber Spieler und Trainer einig: Die Niederlage war verdient (hier die Einzelkritik). Die Stimmen zum Spiel.

FC Augsburg: Stimmen und Reaktionen

Martin Schmidt: „Man muss Leverkusen ein großes Kompliment machen, sie haben champions-league-mäßig gespielt. Die Qualität von Leverkusen war enorm, aber wir haben auch gesehen, dass wir viel Arbeit aus dem Spiel mitnehmen. Wir waren nach vorne oft zu ungenau und Leverkusen hat mit ihrer Passgenauigkeit und Tempo unsere Fehler ausgenutzt. Aber es war klasse, dass wir auch nach dem 1:3 noch alles versucht haben. Unsere Fans haben uns fantastisch unterstützt, sodass man meinen konnte, wir liegen in Führung. Insgesamt bleibt es aber ein völlig verdienter Sieg von Leverkusen.“

Daniel Baier: „Man hat heute einfach die Qualität von Leverkusen gesehen. Sie haben sehr flexibel agiert und wir haben so gut wie keinen Zugriff bekommen. Wir haben den Ball viel zu wenig in unseren Reihen laufen lassen, auch wenn die Möglichkeiten dazu dagewesen wären. Aber es war heute nicht gut genug, um Leverkusen gefährlich zu werden.“

Rani Khedira: „Ich denke, dass wir heute gegen einen sehr guten Gegner verdient verloren haben. Für mich war Leverkusen mit eine der besten Mannschaften, die bei uns in der Arena gespielt haben. Sie verfügen über sehr viel Qualität und haben diese heute ausgespielt. Und wenn man dann nicht gut in die Zweikämpfe kommt, dann verliert man dieses Spiel.“

Kevin Danso: „Leverkusen hat es sehr, sehr gut gemacht und uns vor große Probleme gestellt. Wir haben alles versucht, um dagegenzuhalten, aber das hat am Ende nicht gereicht. Ich freue mich zwar über mein Tor, aber die Enttäuschung über die Niederlage ist natürlich größer. Wir müssen das Spiel schnell abhaken und konzentrieren uns auf das kommende Spiel auf Schalke.“

Konstantinos Stafylidis: „Wir haben Leverkusen zu viel Platz gelassen und mit ihrer Qualität haben sie dies dann ausgenutzt. Ich finde, dass wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan haben, nach der Analyse in der Pause ging es dann in der zweiten Hälfte etwas besser. Aber es sollte gegen einen so starken Gegner am Ende nicht reichen.“

Michael Gregoritsch: „Wir wollten den Klassenerhalt heute aus eigener Kraft klar machen. Die Einstellung hat gepasst, wir haben versucht und versucht, aber letztlich muss man sagen, dass Leverkusen einfach besser war.“

Bayer Leverkusen: Stimmen und Reaktionen

Peter Bosz: „Ich bin sehr zufrieden über das Ergebnis, aber auch über das Spiel. Die ersten zehn Minuten waren schwierig, Augsburg hat viel Druck gemacht, aber nach dem Ausgleich haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Man hat den Willen gesehen, dass wir um die europäischen Plätze spielen. Es hat heute Spaß gemacht, meiner Mannschaft zuzuschauen.“

Kevin Volland: "Wir haben sehr souverän und sehr reif gespielt."

Simon Rolfes: „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir haben sehr ballsicher agiert und Augsburg so den Zahn gezogen.“

