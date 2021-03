14:45 Uhr

Strafe für Vettel: Vom letzten Platz in den Saisonauftakt

Sebastian Vettel muss nach einer nachträglichen Strafe an das Ende der Startaufstellung beim Auftaktrennen der Formel-1-Saison an diesem Sonntag (17.

00 Uhr MESZ/Sky).

Der 33 Jahre alte Heppenheimer hat nach Ansicht der Rennkommissare in der Qualifikation zum Großen Preis von Bahrain am Samstag gegen die Vorgaben bei doppelt geschwenkten Gelbe Flaggen verstoßen.

Sie sanktionierten am Sonntag zweieinhalb Stunden vor dem Rennen das Vergehen mit einer Zurückstellung in der Startaufstellung um fünf Plätze. Zudem bekommt er drei Strafpunkte. Vettel muss nun vom letzten Platz starten. Er war in der K.o.-Ausscheidung in seinem neuen Aston Martin nicht über den 18. Platz von 20 Fahrern hinausgekommen.

Das Vergehen war gegen Ende des ersten Zeitabschnitts passiert, als Vettel noch mal eine schnelle Runde auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir in Angriff nehmen wollte. Der russische Neuling Nikita Masepin stand nach einem Dreher mit seinem Haas-Rennwagen in der ersten Kurve auf der Strecke. Vettel soll sich nach Ansicht der Rennkommissare nicht an die Vorgabe gehalten haben, dass bei einer doppelten Gelb-Phase aus Sicherheitsgründen keine bedeutsame Rundenzeit mehr gefahren werden soll.

