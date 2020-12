vor 34 Min.

Straßer abgeschlagen im Slalom in Alta Badia

Kam in Alta Badia nicht richtig in Schwung: Linus Straßer.

Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer ist beim ersten Slalom der Weltcup-Saison in Alta Badia nur auf Platz 18 gefahren.

Der Münchner war in der Vorbereitung von einer Oberschenkelverletzung arg gehemmt worden und hatte am Montag 1,11 Sekunden Rückstand auf Sieger Ramon Zenhäusern. Der Schweizer Olympia-Zweite gewann vor den Österreichern Manuel Feller (+0,08) und Marco Schwarz (+0,12).

Als zweiter deutscher Athlet im Finale landete Sebastian Holzmann aus Oberstdorf auf dem 25. Platz (+1,44). Am Dienstagabend (17.45/20.45 Uhr) steht in Madonna di Campiglio ein zweiter Slalom und das letzte Weltcup-Rennen vor Weihnachten an.

© dpa-infocom, dpa:201221-99-773891/2 (dpa)

