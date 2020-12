vor 20 Min.

Super Bowl 2021: am 7. Februar 2021 live im TV & Stream

Super-Bowl 2021: Das Finale der National Football League wird am 7. Februar 2021 zwischen dem Sieger der NFC und dem Sieger der AFC in Florida ausgetragen. Wann dieses publikumsträchtige Event live im Free-TV oder Stream übertragen wird, das erfahren Sie hier. Außerdem Wissenswertes zur Übertragung in deutscher Zeit, Tickets und der Halbzeit-Show.

Der Super Bowl 2021 findet am 7. Februar 2021 in der Nacht von Sonntag auf Montag im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, statt. Das als größtes Einzelsport-Event der Welt bezeichnete Spiel der National Football League (NFL) wird live in TV oder Stream übertragen. Wo das NFL-Finale zu sehen sein wird, zu welcher Uhrzeit, ob bei Pro Sieben oder Eurosport, DAZN oder Sky, das erfahren Sie hier.

Super Bowl 2021: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Der Super Bowl ist das Endspiel der NFL Saison 2020/21. Nach Ende der NFL-Saison treffen die Sieger der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC) beim Super Bowl LV gegeneinander an. Wann und wo findet der Super Bowl 2021 statt? Alle Infos zum Zeitplan in deutscher Zeit finden Sie hier:

Wer : Sieger der NFC gegen Sieger der AFC

: Sieger der gegen Sieger der AFC Was : Finale NFL 2021, Super Bowl

: Finale 2021, Wann : 7. Februar 2021

: 7. Februar 2021 Wo : Raymond James Stadium in Tampa , Florida

: in , Übertragung: im Free-TV auf ProSieben MAXX, ProSieben und im Online-Stream von ran.de

Super Bowl 2021: Übertragung live in TV und Stream

Free-TV und kostenloser Live-Stream

Das Finale der NFL wurde 2020 live im Free-TV und Gratis-Stream auf ProSieben übertragen. Zudem war das Finale bei Streaming-Anbieter DAZN live im Pay-TV zu verfolgen. Auch die Spiele der NFL-Saison 20/21 werden bei ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Da die Spiele der Preseason coronabedingt ausfielen, beschränkt sich die Übertragung live im Free-TV auf alle Spiele der Regular Season und der Playoffs. Der Super Bowl wird zudem bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen sein.

Pay-TV und kostenpflichtig

Das Spiel des Super Bowls überträgt auch der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN live. Fans der National Football League können zudem über einen kostenpflichtigen NFL Game Pass jedes einzelne Spiel live verfolgen – mit Originalkommentar.

Super Bowl 2021: Raymond James Stadium in Tampa Bay, Florida

Das Raymond James Stadium ist ein American Football Stadion in Tampa, Florida, das die Heimstätte für die Tampa Bay Buccaneers aus der NFL ist. Für Top-Veranstaltungen wie den Super Bowl bietet das Stadion, das im Oktober 1996 erbaut wurde und 168 Millionen US-Dollar Baukosten veranschlagte, bis zu 75.000 Sitzplätze. Aufgrund seiner professionellen Ausstattung und modernen Architektur wird es häufig als "Kronjuwele" unter den Football-Stadien bezeichnet. Im Herbst 2020 wurde bekannt, dass die Stadt Tampa den Bau eines neuen Stadions mit verschließbarem Dach plant.





