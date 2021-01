vor 47 Min.

Super Bowl 2021 live im TV und Stream: Übertragung, Datum und die Uhrzeit

Im Raymond James Stadium in Tampa Florida wird das Finale des Superbowls der NFL 2021 ausgetragen. Ob das Spiel in der Heimstätte der Tampa Bay Buccaneers, im Bild Tom Brady, live im Free-TV oder Stream übertragen wird, erfahren Sie hier.

Super-Bowl 2021: Das Finale der National Football League wird in Florida ausgetragen. Hier erfahren Sie alles rund um Datum, Uhrzeit in Deutschland und Übertragung im TV oder Live-Stream.

Der Super Bowl 2021 findet in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2021 in der Nacht von Sonntag auf Montag im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, statt. Das als größtes Einzelsport-Event der Welt bezeichnete Spiel der National Football League (NFL) wird live in TV oder Stream übertragen. Wo das NFL-Finale zu sehen sein wird, zu welcher Uhrzeit, ob bei Pro Sieben oder Eurosport, DAZN oder Sky, das erfahren Sie hier.

Super Bowl 2021: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Der Super Bowl ist das Endspiel der NFL Saison 2020/21. Nach Ende der NFL-Saison treffen die Sieger der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC) beim Super Bowl LV gegeneinander an. Wann und wo findet der Super Bowl 2021 statt? Alle Infos zum Zeitplan in deutscher Zeit finden Sie hier:

Wer : Tempa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs

: Tempa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs Was : Finale NFL 2021, S uper Bowl

: Finale 2021, uper Bowl Wann : 8. Februar 2021, 0.30 Uhr (in Deutschland)

: 8. Februar 2021, 0.30 Uhr (in Deutschland) Wo : Raymond James Stadium in Tampa , Florida

: in , Übertragung: im Free-TV auf ProSieben MAXX, ProSieben und im Online-Stream von ran.de

In Deutschland sollten Fans in der Nacht von Sonntag auf Montag, vom 7. auf den 8. Februar, einschalten. Die lange Sportnacht startet wie in den letzten Jahren üblich um 0.30 Uhr, die Vorberichterstattung in der Regel schon früher.

Super Bowl 2021: Übertragung live in TV und Stream

Free-TV und kostenloser Live-Stream

Das Finale der NFL wurde 2020 live im Free-TV und Gratis-Stream auf ProSieben übertragen. Zudem war das Finale bei Streaming-Anbieter DAZN live im Pay-TV zu verfolgen. Auch die Spiele der NFL-Saison 20/21 werden bei ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Da die Spiele der Preseason coronabedingt ausfielen, beschränkt sich die Übertragung live im Free-TV auf alle Spiele der Regular Season und der Playoffs. Der Super Bowl wird zudem bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen sein.

Pay-TV und kostenpflichtig

Das Spiel des Super Bowls überträgt auch der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN live. Fans der National Football League können zudem über einen kostenpflichtigen NFL Game Pass jedes einzelne Spiel live verfolgen – mit Originalkommentar.

ProSieben MAXX : 20.15 Uhr Vorberichterstattung

: 20.15 Uhr Vorberichterstattung ProSieben : 22.45 Uhr: Live-Übertragung

: 22.45 Uhr: Live-Übertragung Kommentatoren: Jan Stecker , Patrick Esume

Halbzeitshow Super Bowl 2021

Die NFL hat für die legendäre Halbzeitshow des Superbowls in der Saison 2021 den Auftritt des R&B-/Hip-Hop-Sängers The Weeknd offiziell bekannt gegeben. Wem die Ehre zuteil wird, die Nationalhymne zu singen, diese Information steht bislang noch aus. Letzte Saison hatten Shakira und Jennifer Lopez Songs in der Halbzeitshow des Super Bowls 2021 performt. Die Halftime Show ist stets ein Garant für hohe Zuschauerzahlen und ein dichtes Star-Aufkommen im Football-Spektakel des Super Bowls. Ein Auftritt dort gilt für die Musiker als Ehre und sorgt in der Regel für viel Aufmerksamkeit - positiv oder negativ. Stars, die dort gesanglich oder per Skandal für Aufmerksamkeit gesorgt haben, waren unter anderem Justin Timberlake und Janet Jackson, Coldplay, The Rolling Stones, Lady Gaga, Aerosmith oder Beyonce.

Super Bowl 2021: Raymond James Stadium in Tampa Bay, Florida

Das Raymond James Stadium ist ein American Football Stadion in Tampa, Florida, das die Heimstätte für die Tampa Bay Buccaneers aus der NFL ist. Für Top-Veranstaltungen wie den Super Bowl bietet das Stadion, das im Oktober 1996 erbaut wurde und 168 Millionen US-Dollar Baukosten veranschlagte, bis zu 75.000 Sitzplätze. Aufgrund seiner professionellen Ausstattung und modernen Architektur wird es häufig als "Kronjuwele" unter den Football-Stadien bezeichnet. Im Herbst 2020 wurde bekannt, dass die Stadt Tampa den Bau eines neuen Stadions mit verschließbarem Dach plant.

