Super-League-Chef Perez sieht sich als "Retter des Fußballs"

Die Super League droht, den europäischen Fußball zu spalten. Die Uefa prüft, alle zwölf beteiligten Klubs aus England, Spanien und Italien mit sofortiger Wirkung aus den europäischen Wettbewerben zu werfen. Am größten scheint die Empörung in England, wo gleich sechs Vereine (Arsenal, Manchester City und United, Chelsea, Tottenham und Liverpool) zu den Gründungsmitgliedern der Elite-Liga gehören.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp, der selbst wiederholt Kritik an einer Super League geübt hatte, betonte nach dem 1:1 gegen Leeds United am Montagabend: "Das Team hat nichts damit zu tun. Und ich habe auch nicht wirklich was damit zu tun. Aber Leute behandeln uns so. Leeds-Fans haben uns in der Stadt angeschrien, als wir einen Spaziergang gemacht haben."

Leeds-Profis protestierten mit T-Shirts: "Earn it"

Der Protest setzte sich anschließend im Stadion fort: Die Leeds-Profis trugen beim Aufwärmen T-Shirts, auf denen "Earn it" (Verdient es euch) und das Logo der Champions League zu sehen waren – eine Anspielung darauf, dass die Super League eine geschlossene Gesellschaft ohne Auf- und Abstiege darstellt.

Dafür soll es vor allem Geld zu gewinnen geben: Die US-Bank JP Morgan lockt die Gründungsmitglieder mit einer Anschubfinanzierung von 3,5 Milliarden Euro, dazu soll es garantierte Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe geben. Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid ist und zudem Chef der Super League, versuchte das Vorgehen der Top-Klubs in einem Interview zu rechtfertigen. Er betrachtet die Super League als Rettung des Fußballs: "Alles, was ich tue, ist zum Wohl des Fußballs. Jetzt machen wir dies, um den Fußball zu retten, der sich in einer kritischen Situation befindet."

Die Corona-Pandemie habe die Lage für viele Fußball-Vereine dramatisch verschlimmert. Nun gehe es darum, den "Fußball zu retten, damit wir zumindest für die nächsten 20 Jahre in Ruhe leben können. Die Situation ist sehr dramatisch". Dass das von ihm geleitete Real Madrid ebenso wie die beiden anderen an der Super League beteiligten nationalen Rivalen FC Barcelona und Atletico Madrid aber schon Jahre vor der Corona-Pandemie über ihre Verhältnisse lebten und einen Schuldenberg vor sich her schoben – darauf ging Perez nicht ein. Ebenso wenig wie auf die Frage, inwiefern die nicht an der Super League beteiligten Vereine – also der Fußball als Ganzes – davon profitieren sollten.

Die Reform der Uefa kommt für Perez zu spät: "2024 sind wir alle tot"

Die am Montag von der Uefa beschlossene Reform der Champions League, wonach zukünftig durch einen neuen Modus 100 Spiele mehr pro Saison kommen sollen, kommt laut Perez zu spät: "Sie sagen, das neue Format kommt 2024. 2024 sind wir alle tot. Die Champions League ist ab dem Viertelfinale attraktiv. Wir müssen gegen bescheidene Mannschaften spielen, was nicht attraktiv ist."

Dass Uefa-Präsident Aleksander Ceferin aktuell prüft, die drei Halbfinalisten Real, Chelsea und Manchester City wegen ihrer Beteiligung an der Super League mit sofortiger Wirkungs auszuschließen und damit Paris St. Germain zum Sieger zu erklären, scheint Perez nicht zu beeindrucken: "Mit den Monopolen ist es vorbei, und wir alle sagen, dass der Fußball am Rande des Ruins steht. Wir werden mit Sicherheit nicht aus der Champions League rausfliegen. Auch nicht aus La Liga."

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz hat die Ablehnung der Super League bekräftigt. Foto: Matthias Balk/dpa

Die Uefa setzt auf Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge

Unterdessen bereitet sich die Uefa auf den Machtkampf vor. Eine entscheidende Rolle dabei soll offenbar Karl-Heinz Rummenigge spielen. Beim Uefa-Kongress in Montreux sollte der 65-Jährige zunächst ins Uefa-Exekutivkomitee gewählt, in dem DFB-Vizepräsident Rainer Koch mittags mit 47 Stimmen bestätigt wurde. Uefa-Präsident Ceferin, der seine Kritik an der Super League erneuerte, würdigte den 65 Jahre alten Rummenigge als "fantastischen Ehrenvorsitzenden der European Club Asssociation".

Auch Rummenigge positionierte sich nochmals gegen die Super League: "Wir sind nicht dabei, weil wir kein Teil davon sein wollen. Wir sind zufrieden, Champions League zu spielen und vergessen nicht die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Fans haben." An diesen Worten werden sich die Bayern messen lassen müssen. Bislang sind immer noch drei Plätze für die Gründungsmitglieder frei gehalten – es scheint klar, dass diese für die Bayern, den BVB und Paris gedacht sind.

