Sven Hannawald spricht von Höhenflügen und einem tiefen Fall

Plus Sven Hannawald hat Großes geschafft. Zufrieden war er nie, er wollte immer mehr. Dass das ein böses Ende nehmen muss, erlebt der Sportler 2004. Burnout.

Sven Hannawald sieht ein bisschen müde aus. Kein Wunder. Vor wenigen Tagen ist sein drittes Kind zur Welt gekommen. Die Nächte sind kurz. Also steht der Familienvater etwas übermüdet in der Ecke und wartet auf seinen Auftritt. Jeans, weißes Hemd. Die Haare, einst blondiert und lang, sind kurz geschnitten. Der ehemalige Skispringer ist prominenter Gast der Geburtstagsfeier von Hogast Deutschland. Die Einkaufsgesellschaft für das Hotel- und Gastgewerbe feiert auf Gut Schwabhof bei Augsburg ihren 20. Geburtstag.

Sven Hannawald erzählt eloquent aus seinem Leben

Für Hannawald ist das eher nebensächlich. Er wurde für einen fünfstelligen Betrag gebucht, um auf der Bühne über sein Leben als Skispringer zu erzählen. Über seine großartigen Erfolge, seinen tiefen Fall und wie er es schaffte, ins Leben zurückzufinden.

Hannawald ist ein eloquenter Gesprächspartner. Der 44-Jährige spricht offen und nur manchmal merkt man ihm an, dass er seine Geschichte schon oft erzählt hat. Wie er als kleiner Knirps mit seinem Vater im Fernsehen die Vierschanzentournee sah und beschloss, das wolle er auch machen. Die ersten Erfolge als nordischer Kombinierer, wobei ihn stets nur das Skispringen interessiert habe. Der Wechsel zu den Spezialisten. Die ersten Erfolge. Der Aufstieg zum Superstar, zusammen mit dem drei Jahre jüngeren Martin Schmitt. Der Hype, den der Privatsender RTL um die beiden entfacht. Dieser einzigartige Moment, als er 2002 alle vier Springen der Vierschanzentournee gewinnt. Hannawald ist der Erste, dem das gelingt.

Sein größter Erfolg: Als erster Springer gewinnt er alle vier Durchgänge der Vierschanzentournee. Bild: Frank Leonhardt, dpa

Dann der Absturz. Eine toxische Mischung aus Perfektionismus und Ehrgeiz treibt Hannawald in eine Negativspirale, die mit einem Totalausfall aller Systeme endet. "Ich wollte es immer noch besser machen. Und das kann natürlich nicht gut gehen." Am augenfälligsten wurde das beim Körpergewicht, bis heute ein Thema im Skispringen. "Ich habe mich immer gefragt: Geht es vielleicht noch ein halbes Kilo leichter." Allzu oft ging es.

Hannawalds Körper streikte irgendwann

Es ist ein schleichender Prozess, der Hannawald in den Burn-out treibt. Als Profisportler ignoriert er die ersten Symptome einer erkrankten Seele. Verdrängt, dass er längst schon ein Problem hat. "Zur damaligen Zeit gab es das Thema Burn-out nicht. Wir haben Pfeiffersches Drüsenfieber abgeklärt, denn das geht auch in die Richtung, wenn man körperlich müde ist und keinen Antrieb mehr hat." Die Ärzte geben Entwarnung. Körperlich ist alles in Ordnung. "Für den Kopf gab es keine Pause, keine Schwächen. Da gab es nur: weiter. Das wird schon wieder." Irgendwann aber sagt der Körper, dass nichts mehr geht.

Im Februar 2004 beendet Hannawald die Saison vorzeitig und fährt mit seiner Freundin in den Urlaub. "In der Ruhe kam der komplette Zusammenbruch. Es ging gar nichts mehr." Über eine Bekannte landet er in der Sprechstunde eines Arztes der Psychosomatik. "Und der hat mir innerhalb einer halben Stunde gesagt: Sie haben einen Burn-out und ich würde ihnen raten, sich so schnell wie möglich in eine Klinik zu begeben." Hannawald fällt damals als Erstes der Fußballer Sebastian Deisler ein. "Als der seine Karriere beenden musste, habe ich es nicht kapiert. Nach dem Gespräch mit dem Arzt wusste ich, wie es ihm gegangen ist. Kein Nichtbetroffener kann nachvollziehen, wie es dir in dieser Situation geht."

Bis heute gilt Sven Hannawald als einer der erfolgreichsten deutschen Skispringer. Bild: dpa

Hannawald folgt dem Rat des Arztes und begibt sich in eine Klinik. Hat aber immer noch den Plan, auf die Schanze zurückzukehren. "Ich wollte gesund werden, um wieder springen zu können." Es dauert noch bis Ende 2004, ehe er weiß, dass seine Ära als Skispringer vorbei ist. "Das war die schlimmste Zeit, weil ich mir eingestehen musste, dass ich meine große Liebe gehen lassen musste." Erst als er 2010 mit dem Motorsport eine neue Aufgabe findet, kann er Frieden schließen mit dem Skispringen.

Sven Hannawald will öffentlich über Burn-Out sprechen

Inzwischen arbeitet Hannawald im Winter als Experte für Eurosport. 2016 gründete er zusammen mit Sven Ehricht eine Unternehmensberatung. Für sich selbst hat er einen Weg gefunden, sein Leben zu meistern. "Ich suche mir meine Aufgaben sorgfältig aus und gönne mir die nötigen Pausen." Er habe gelernt, dass auch schlechte Phasen dazugehören. "Man muss sich Zeit geben und darauf vertrauen, dass danach auch wieder was Gutes kommt." Es ist ihm ein Anliegen, das Thema Burn-out einer breiten Öffentlichkeit vertraut zu machen. Und Hannawald sieht einen Wandel in der Gesellschaft, die sehr viel offener mit dieser Erkrankung umgehe, als noch vor einigen Jahren.

Über eine Stunde sitzt Hannawald auf der Bühne und antwortet auf die Fragen der Moderatorin Monika Pappelau. Applaus. Ein paar Selfies, Autogramme. Kurze Gespräche. Hannawald lächelt in Kameras, gibt noch ein Interview und fährt nach Hause zu seiner Familie.