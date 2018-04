vor 24 Min.

Svendsen geht unter Tränen Sport

Norwegen verliert nächsten Biathleten

Der norwegische Biathlet Emil Hegle Svendsen beendet seine Karriere. „Ich habe entschieden, dass es jetzt vorbei ist“, sagte der 32-Jährige sichtlich gerührt und unter Tränen in Oslo. Nach der Olympia-Saison habe er Abstand gebraucht. „Früher kam der Funke nach so einer kleinen Pause immer zurück, doch diesmal nicht“, sagte „Super-Svendsen“, wie er in Norwegen genannt wird. „Die Motivation ist nicht zurückgekommen.“ Das norwegische Biathlon-Team verliert damit innerhalb einer Woche gleich zwei Topstars: Am vergangenen Dienstag hatte Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen seinen Rücktritt erklärt. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hatte Svendsen die norwegische Fahne getragen. Svendsen gewann in seiner Karriere viermal olympisches Gold. Bei zwölf Weltmeisterschaften und 38 Weltcups stand er ganz oben auf dem Treppchen. (dpa)

Themen Folgen