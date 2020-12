vor 20 Min.

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth heute live im Fernsehen und Stream - Free-TV? Übertragung beim DFB-Pokal

Der TSG Hoffenheim spielt in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Greuther Fürth. In diesem Artikel finden Sie die Informationen zur Übertragung.

Im DFB-Pokal 2020/21 steht heute am 22.12.20 das Spiel TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth an. Hier gibt es die Infos zur Live-Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream. Welcher Sender zeigt die Partie?

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth heißt die Partie in der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal heute am 22.12.20. Läuft TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth auch im Free-TV? Welcher Sender ist für die Übertragung zuständig? Lesen Sie hier alle Infos rund um das DFB-Pokal-Spiel, mitsamt Anstoß-Zeiten und TV-Terminen.

TSG Hoffenheim vs. SpVgg Greuther Fürth live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung und Sender

Wann spielt TSG Hoffenheim gegen SpVgg Greuther Fürth? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag : Dienstag, 22.12.20

: Dienstag, 22.12.20 Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: SkyGo

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth: Übertragung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals werden insgesamt 16 Spiele ausgetragen und beim Pay-TV-Sender Sky im Fernsehen oder im Live-Stream über SkyGo zu sehen sein. Die Kosten für ein Sky-Abo liegen zwischen 7,49 Euro und 79,99€ im Monat - je nachdem, welche Plattformen und Features Sie nutzen wollen.

Ein Spiel am 22. Dezember wird allerdings auf Sport 1 übertragen, und zwar die Partie BVB vs. Braunschweig. Mehr zum BVB-Spiel lesen Sie hier: Eintracht Braunschweig - BVB live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung im DFB-Pokal am 22.12.20.

Die DFB-Pokal-Runde basiert auf einem K.O-System: Nur der Gewinner schafft es in die engere Auswahl. Stehen bereits Termine nach der 2. Hauptrunde fest? Hier finden Sie einen Überblick:

Achtelfinale : 2. und 3. Februar

: 2. und 3. Februar Viertelfinale: 2. und 3. März

2. und 3. März Halbfinale: Anfang Mai geplant

Anfang Mai geplant Finale: 13. Mai

Fußball am 22.12.20 live: Hoffenheim und Fürth im DFB-Pokal

Der TSG Hoffenheim steht derzeit auf Platz 13 auf der Bundesligatabelle. Der Verein konnte in den letzten fünf Spielen keine Siege verzeichnen, gilt im Spiel gegen Fürth allerdings trotzdem als Favorit - SpVgg Greuther Fürth spielt schließlich in der zweiten Bundesliga, gehört dort allerdings zu den Top-Klubs und hält auch in der aktuellen Saison den dritten Tabellenplatz.

Der TSG Hoffenheim hatte zuletzt mit einem Corona-Ausbruch im Team zu kämpfen. Die gesamte Mannschaft musste in Quarantäne. Sebastian Rudy, Ishak Belfodil, Robert Skov und Munas Dabbur wurden unter anderem positiv getestet. Mittlerweile gab es allerdings keine positiv getesteten Fälle mehr und die Spieler durften wieder zum Mannschaftstraining antreten.

