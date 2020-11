vor 17 Min.

TSG Hoffenheim vs. Liberec live im TV und Stream: EL-Übertragung heute am 5.11.20 im Free-TV?

TSG 1899 Hoffenheim vs. Liberec im Live-TV und Online-Stream sehen: Läuft die Europa League 2020/21 im Free-TV, auf Sky oder DAZN? Hier gibt es die Infos zu Übertragung und Sender.

In der Europa League wird heute am 5.11.20 das Spiel TSG Hoffenheim gegen Liberec live im TV und Stream gezeigt. Läuft das Spiel im Free-TV auf RTL Nitro, im Fernsehen auf Sky oder nur im Stream auf DAZN?

Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Hoffenheim-Spiele in der EL 2020/21. Welcher Sender überträgt welches Spiel?

TSG Hoffenheim vs. Liberec live im TV und Stream: EL-Übertragung heute am 5.11.20

Gruppenphase, 3. Runde

Partie: Hoffenheim - Liberec

- Wann : 5. November 2020, ab 21 Uhr

: 5. November 2020, ab 21 Uhr Wo : Ghelamco Arena

: Ghelamco Arena TV-Übertragung: DAZN

Free-TV: Nein

TSG Hoffenheim: Gruppenphase der Europa League live im TV und Stream: Spieltage und Termine

Erster Spieltag: 22. Oktober, 21 Uhr, Hoffenheim - Roter Stern, RTL Nitro , DAZN

Zweiter Spieltag: 29. Oktober, 18.55 Uhr, Gent - Hoffenheim , DAZN

Dritter Spieltag: 5. November, 21 Uhr, Hoffenheim - Liberec

5. November, 21 Uhr, - Vierter Spieltag : 26. November, 18.55 Uhr, Liberec - Hoffenheim

: 26. November, 18.55 Uhr, - Fünfter Spieltag : 3. Dezember, 18.55 Uhr, Roter Stern - Hoffenheim

: 3. Dezember, 18.55 Uhr, Roter Stern - Sechster Spieltag: 10. Dezember, 21 Uhr, Hoffenheim - Gent

TSG 1899 Hoffenheim in der Europa League live im TV und Stream: Alle Partien im Free-TV oder Stream? Auf RTL Nitro, DAZN oder Sky?

DAZN zeigt alle Spiele der Europa League in voller Länge und damit auch alle Partien der TSG Hoffenheim. Allerdings ist dieser Dienst kostenpflichtig.

RTL Nitro wird allerdings auch einige EL-Spiele von Hoffenheim im Free-TV zeigen. Der Sender überträgt an jedem Spieltag der Vorrunde allerdings nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ob die Wahl auf Hoffenheim fällt, erfahren Sie immer aktuell in diesem Artikel.

Ab der K.o.-Phase sind einzelne Spiele auch bei RTL zu sehen. Der Live-Stream der RTL-Sender ist aber im Gegensatz zur Übertragung im Fernsehen nicht kostenlos, sondern läuft nur im Abo über TV Now. Damit wird es nie eine Gratis-Stream im Internet geben.

TSG Hoffenheim in der Europa-League-Saison 2020/21: Ziele

Erstmals spielt die TSG Hoffenheim in dieser Saison in der Europa League. Kapitän Benjamin Hübner hat sich und der Mannschaft das Ziel gesetzt, das Erreichen der K.o.-Runde anzuvisieren. "Wir haben in den vergangenen Jahren als Klub schon viele Rekorde aufgestellt. Das Erreichen der K.o.-Runde ist auf jeden Fall etwas, das wir schaffen wollen", das sagte der 31-Jährige dem Klub-Magazin.

Themen folgen