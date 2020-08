28.08.2020

TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05 live im TV und Stream - DFB-Pokal-Übertragung im Free-TV?

TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05 live im TV und Stream: Das Spiel des DFB-Pokals findet am 11.9.2020 statt. Wird die Partie im Free-TV gezeigt? Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier.

Von Elisa Jebelean

TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05 lautet die erste Begegnung beim DFB-Pokal. In diesem Jahr gibt es einige Klubs, die ihr Heimrecht tauschen wollten - darunter auch der TSV Havelse. Die Partie findet demnach in Mainz statt.

"Als Fußballer blutet mir aber schon das Herz, denn gerade im Heimrecht der unterklassigen Klubs und in der besonderen Atmosphäre ihrer Stadien liegt ja eigentlich der spezielle Reiz des DFB-Pokals", sagte Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder in einem Interview. Die Anforderungen ein derartiges Sportevent auszurichten stellten Amateurvereine schon immer vor eine Herausforderung, weshalb sich viele gegen das Heimrecht entschieden haben - das finanzielle Risiko ist in Zeiten der Corona-Pandemie zu groß.

Wann genau steht das Spiel TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05 an? Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream bei Sky erhalten Sie hier.

TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05: Wo gibt es das Spiel live im TV, Fernsehen und Stream sehen?

Wann findet das Spiel zwischen dem TSV Havelse und dem 1. FSV Mainz 05 statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05

- Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Wann: Freitag, 11.09.2020, um 20.45 Uhr

Freitag, 11.09.2020, um 20.45 Uhr Wo : Coface Arena, Mainz

: Arena, Free-TV: Nein

Nein Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky

TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05: Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream?

Die Pokal-Saison wird am Freitag, dem 11. September eröffnet. Um 20.45 Uhr spielen dann der TSV Havelse gegen den 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Braunschweig gegen den Hertha BSC. Der TSV Havelse spielt in der Fußball-Regionalliga Nord. Der 1. FSV Mainz 05 beendete die vergangene Bundesligasaison auf Platz 15.

Einzelne Spiele des DFB-Pokals sind im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen - jedoch nicht die Partie zwischen dem TSV Havelse und dem 1. FSV Mainz 05. In den ersten beiden Runden wird jeweils meist nur ein Spiel pro Sender im Free-TV übertragen. Je näher Richtung Finale, häuft sich die kostenlose Übertragung allerdings. Die Rechte teilen sich die ARD und Sky, seit der Spielzeit 2019/20 auch die Axel Springer SE und Sport1.

Bei Sky sind alle 63 Spiele des DFB Pokal-Turniers Pokalspiele live zu sehen. Wer die Spiele lieber im Stream sehen möchte, kann über Sky Go zuschalten. Auf DAZN ist der DFB-Pokal nicht zu sehen.

