vor 16 Min.

TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen heute am 13.09.20 live: Übertragung im TV und Stream

TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen live im TV und Stream: Das DFB-Pokal-Spiel findet heute am 13.9.20 statt. Gibt es die Partie im Free-TV oder auf Sky/DAZN zu sehen? Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream gibt es hier.

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der TSV Steinbach Haiger am 13. September 2020 auf den SV Sandhausen. Der TSV Steinbach Haiger spielt in der Regionalliga Süd-West, der SV Sandhausen spielt in der 2. Fußball-Bundesliga - ob der TSV Steinbach Haiger den Bundesligisten besiegen kann? Insgesamt treffen im DFB-Pokal Mitte September 64 deutsche Mannschaften aufeinander.

Läuft das Spiel TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Alle Antworten haben wir hier für Sie.

TSV Steinbach Haiger vs. SV Sandhausen heute live im TV und Stream - Wo läuft die Übertragung im Fernsehen?

Wann findet das Spiel zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem SV Sandhausen statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier im Überblick:

Wer: TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen

TSV Haiger - Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Wann: Sonntag, 13.09.2020, um 15.30 Uhr

Sonntag, 13.09.2020, um 15.30 Uhr Wo : SIBRE Sportzentrum Haarwasen Haiger

: SIBRE Sportzentrum Haarwasen Haiger Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky Go

DFB-Pokal: Wo läuft das Spiel TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen im Fernsehen - Sky oder DAZN?

Alle 63 Spiele des DFB-Pokal-Turniers gibt es live im Pay-TV bei Sky zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit die Partien im Stream über Sky Go anzusehen. Die Streaming-Plattform DAZN bietet keine Übertragung des DFB-Pokals an. Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals beginnt am 22. Dezember.

Einzelne Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV und Gratis-Stream übertragen - die Partie zwischen dem TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen gehört jedoch nicht dazu. In der ersten Hauptrunde werden nur zwei Spiele im Free-TV übertragen, hier der Überblick:

Ab dem Achtel- und Viertelfinale werden dann häufiger Spiele im Free-TV zu sehen sein. Die Rechte teilten sich bisher die ARD und Sky - seit der Spielzeit 2019/20 sind auch die Axel Springer SE und Sport1 vertreten. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen