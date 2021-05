vor 53 Min.

Team aus München will erstes Rennen für selbstfahrende Autos gewinnen

Plus Autorennen leben von den Überholmanövern ihrer Fahrer. Aber wie gewinnt man, wenn niemand hinterm Steuer sitzt? Und sind selbstfahrende Autos bald die besseren Rennfahrer?

Von Jonathan Lindenmaier

Eine Gruppe Rennwagen rast über den Asphalt, ihre Motoren heulen laut, sie taktieren, versuchen einander zu überholen. Klingt wie Formel 1, ist es aber nicht. Denn in den Autos sitzen keine Fahrer. So oder so ähnlich soll es bald aussehen bei der Indy Autonomous Challenge. Ein Rennen für selbstfahrende Autos, das am 23. Oktober in den USA stattfinden wird – das erste seiner Art.

Themen folgen