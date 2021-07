Tennis

Olympia ist für Polasek wichtiger als der TC Augsburg

Plus Bis wenige Stunden vor dem Saisonstart hofft der TC Augsburg auf den Einsatz von Filip Polasek. Doch dann musste der Grand-Slam-Sieger absagen.

Von Robert Götz

Am Freitagabend war es zuerst ein Gerücht, das sich gegen Mitternacht verdichtete und am Samstag Fakt wurde: Filip Polasek wird dem TC Augsburg beim Saisonauftakt in der 2. Tennis-Bundesliga am Sonntag (ab 11 Uhr) zu Hause gegen Pforzheim nicht zur Verfügung stehen. Grund: die verschärften Corona-Maßnahmen in Tokio (Spiele ohne Zuschauer) und damit auch die der slowakischen Olympiamannschaft.

