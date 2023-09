Struff in Zhuhai im Viertelfinale raus

Das erste Turnier nach langer Verletzungspause endet für Jan-Lennard Struff im Viertelfinale. Der Auftritt macht dennoch Mut.

Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff hat beim Tennis-Turnier im chinesischen Zhuhai den Einzug ins Halbfinale verpasst. Der 33 Jahre alte Warsteiner verlor sein Viertelfinale gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit 4:6, 5:7. Struff (33) musste sich nach 1:30 Stunden geschlagen geben.

Für den 33-Jährigen war es das erste ATP-Turnier seit einem Vierteljahr. Struff hatte wegen einer Hüftverletzung pausieren müssen und deshalb unter anderem auch den Rasen-Klassiker in Wimbledon und die US Open verpasst. Zuvor hatte die deutsche Nummer zwei ein starkes Jahr gespielt und unter anderem beim Turnier in Stuttgart das Finale erreicht.

"Deshalb war es nicht leicht, die Pause zu akzeptieren", sagte Struff. "Ich hatte einen guten Lauf und das Gefühl, dass ich auch wegen der schnelleren Bedingungen bei den anstehenden Turnieren hätte gut spielen können", sagte Struff. "Es war schwer zu sehen, dass ich sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open gesetzt gewesen wäre. Es war frustrierend."

(dpa)