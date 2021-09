Tennis

11:55 Uhr

Tennis-Star Novak Djokovic verliert unter Tränen das Finale der US Open

Plus Nach der Niederlage im Finale der US Open war Novak Djokovic „froh, dass es vorbei ist“. Medwedew zeigte sich als kühler Spielverderber.

Von Jörg Allmeroth

Die bitterste Niederlage seiner Karriere lag eine gute Stunde zurück, da sagte Novak Djokovic den einen Satz, der eigentlich alles beschrieb an diesem schwarzen Grand Slam-Tag für ihn. Den fahrigen, nervösen, zittrigen Auftritt im Endspiel der US Open, das heftige Scheitern in drei glatten Sätzen (4:6, 4:6, 4:6) gegen seinen glänzenden russischen Herausforderer Daniil Medwedew, die eigenen Tränen schon auf den letzten Metern dieser denkwürdigen Partie. „Ich bin nur noch froh, dass es vorbei ist“, sagte Djokovic, „ich war heute gar nicht richtig da.“

