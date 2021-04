Tennis bei Olympia 2021: Termine, Spielplan und Live-Übertragung in Free-TV und Stream

Tennis war bereits bei den 1. Olympischen Spielen im Programm und nach einer Pause ab 1988 erneut als Sportart dabei. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 misst sich die internationale Tenniselite in fünf Wettbewerben im Tennis – und zwar vom 24. Juli bis zum 1. August 2021. Lesen Sie hier, wer an dem Event teilnimmt und erhalten Sie Informationen zu den Terminen, dem Spielplan und der Übertragung live im Free-TV und Stream.

Tennis bei Olympia 2021 besteht aus Einzel- und Doppelwettbewerben für Damen und Herren sowie einem gemischten Doppel. Dabei entspricht der Modus des Turniers einem K.o.-Format. Wir informieren Sie über die Spieler im Tennis bei Olympia 2021, den Spielplan und die Live-Übertragung im Stream und Free-TV.

Weitere Infos zu Olympia finden Sie hier:

Tennis bei Olympia 2021: Spielplan, Termine und Uhrzeiten

Die Olympischen Spiele 2021 beginnen mit der Eröffnungszeremonie am Freitag, den 23. Juli 2021 und enden am Sonntag, den 8. August 2021. Die Turniere im Tennis werden allerdings nur vom Samstag, den 24. Juli 2021 bis zum Sonntag, den 1. August 2021 abgehalten. Dabei starten die Spiele an den ersten sechs Tagen stets um 11.00 Uhr und an den letzten drei Tagen um 12.00 Uhr.

Dies ist der vorläufige Spielplan:

Samstag, 24. Juli

Herren-Einzel, erste Runde

Damen-Einzel, erste Runde

Herren-Doppel, erste Runde

Damen-Doppel, erste Runde

Sonntag, 25. Juli

Herren-Einzel, erste Runde

Damen-Einzel, erste Runde

Herren-Doppel, erste Runde

Damen-Doppel, erste Runde

Montag, 26. Juli

Herren-Einzel, zweite Runde

Damen-Einzel, zweite Runde

Herren-Doppel, zweite Runde

Damen-Doppel, zweite Runde

Dienstag, 27. Juli

Herren-Einzel, zweite Runde

Damen-Einzel, dritte Runde

Herren-Doppel, Viertelfinale

Damen-Doppel, zweite Runde

Damen-Doppel, Viertelfinale

Mittwoch, 28. Juli

Herren-Einzel, dritte Runde

Damen-Einzel, Viertelfinale,

Herren-Doppel, Halbfinale,

Damen-Doppel, Viertelfinale,

gemischte Doppel, erste Runde

Donnerstag, 29. Juli

Herren-Einzel, Viertelfinale

Damen-Einzel, Halbfinale

Damen-Doppel, Halbfinale

Mixed-Doppel, Viertelfinale

Freitag, 30. Juli

Herren-Einzel, Halbfinale

Herren-Doppel, Gold Match

Herren-Doppel, Bronze Match

Herren-Doppel, Siegeszeremonie

Mixed-Doppel, Halbfinale

Samstag, 31. Juli

Herren-Einzel, Bronze Match

Damen-Einzel, Gold Match

Damen-Einzel, Bronze Match

Damen-Einzel, Siegeszeremonie

Damen-Doppel, Bronze Match

Mixed-Doppel, Bronze Match

Sonntag, 1. August

Herren-Einzel, Gold Match

Herren-Einzel, Siegeszeremonie

Damen-Doppel, Gold Match

Damen-Doppel, Siegeszeremonie

Mixed-Doppel, Gold Match

Mixed-Doppel, Siegeszeremonie

Weitere Infos zum Spielplan finden Sie hier.

Die einzelnen Turniere mit Ergebnissen sind auf dieser Seite der ITF übersichtlich gelistet. Aktuell sind das die Partien von Olympia 2016 in Rio. Wir aktualisieren mit Start der Olympischen Spiele 2021.

Die Qualifikation der Spieler für Tennis bei Olympia 2021

Für die Teilnahme an den Einzelwettbewerben bei Olympia qualifizieren sich 56 der 64 Tennisspieler über den Weltranglistenplatz. Die gleichen Voraussetzungen gelten für 24 der 32 Doppelpaare im Tennis bei Olympia 2021. Jedes Land darf lediglich bis zu vier Spieler pro Geschlecht im Einzelwettbewerb und bis zu zwei Paare im Doppelwettbewerb einsetzen.

Diese Nationen konnten sich die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2021 im Tennis sichern:

Ägypten

Argentinien

Brasilien

Chile

China

Japan

Usbekistan

Vereinigte Staaten

Live-Übertragung von Tennis bei Olympia 2021 in Free-TV und Stream

Tennis und die weiteren 32 Sportarten von Olympia 2021 werden live im Free-TV und Stream übertragen. Tennis-Fans können die Wettkämpfe bei Eurosport verfolgen, denn die TV-Rechte an den Olympischen Sommerspielen 2021 hält der Mutterkonzern Discovery. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dürfen aufgrund erworbener Sublizenzen Olympia 2021 live im Fernsehen, TV und Stream ausstrahlen. Hier werden jedoch nicht alle Sportarten zu sehen sein. Ob Tennis bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen lediglich von Eurosport oder auch von ARD und ZDF übertragen wird, ist noch nicht klar.

Die lange Tradition von Tennis bei den Olympischen Spielen

Die Sportart Tennis war bereits bei den Spielen der I. Olympiade 1896 in Athen vertreten. Dabei handelte es sich um die ersten Olympischen Spiele seit dem Jahre 939. Nach Olympia 1924 in Paris wurde Tennis jedoch aus dem Programm verbannt und wurde erst 64 Jahre später wieder aufgenommen. In Seoul 1988 gewannen Steffi Graf aus Westdeutschland und Miloslav Mečíř aus der Tschechoslowakei die beiden Einzel-Turniere und damit die ersten Goldmedaillen im Tennis seit 64 Jahren. Inzwischen ist die Sportart von Olympia kaum wegzudenken und wird geprägt durch die Teilnahme zahlreicher Weltstars. So gewannen beispielsweise die Williams-Schwestern bereits acht olympische Goldmedaillen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.