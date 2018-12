vor 35 Min.

Tennisprofi Kohlschreiber verliert in Doha - Marterer weiter Sport

Philipp Kohlschreiber verlor in der ersten Runde in Doha.

Philipp Kohlschreiber ist der Start ins neue Tennisjahr misslungen.

Der 35-jährige Augsburger unterlag in der ersten Runde des Hartplatz-Turniers von Doha/Katar mit 4:6, 6:7 (5:7) gegen Tomas Berdych.

Für die Nummer 34 der Weltrangliste war es im elften Vergleich die neunte Niederlage gegen den Tschechen, der auf Rang 71 geführt wird. Der Nürnberger Maximilian Marterer setzte sich bei dem mit 1,3 Millionen Dollar dotierten Turnier in nur 55 Minuten gegen Peter Gojowzyk aus München mit 6:1, 6:4 durch. In der zweiten Runde trifft er auf den an Nummer zwei gesetzten Österreicher Dominic Thiem oder Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich, die sich am Neujahrstag gegenüberstehen. (dpa)

Ergebnisse in Doha

