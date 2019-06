vor 20 Min.

Tennisspielerin Görges zieht in Birmingham ins Endspiel ein

Julia Görges ist beim Rasen-Tennisturnier in Birmingham ins Endspiel eingezogen.

Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat sich nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open stark zurückgemeldet.

Beim Rasen-Tennisturnier in Birmingham zog die 30-Jährige aus Bad Oldesloe mit einem 6:4, 6:3 gegen die Kroatin Petra Martic ins Endspiel ein.

Eine gute Woche vor dem Wimbledon-Beginn trifft die Nummer 19 der Weltrangliste auf Roland-Garros-Gewinnerin Ashleigh Barty aus Australien, die sich im Halbfinale 6:4, 6:4 gegen die Tschechin Barbora Strycova durchsetzte. Görges ist bei dem mit 1,006 Millionen Euro dotierten Rasenturnier an Position acht gesetzt und tritt in Birmingham mit der Weltranglisten-Zweiten Barty gemeinsam im Doppel an. (dpa)

