Tennisspielerin Kerber scheitert im Auftaktmatch in Toronto

Angelique Kerber scheiterte früh in Toronto.

Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier im kanadischen Toronto den Einzug in die zweite Runde verpasst.

Die an Nummer zwölf gesetzte Kielerin verlor ihr Erstrunden-Match gegen die Russin Darja Kassatkina in drei Sätzen 6:0, 2:6, 4:6. Die 22-jährige Kassatkina trifft in der zweiten Runde des mit mehr als 2,8 Millionen Dollar dotierten Turniers auf die Siegerin der Partie zwischen Eugenie Bouchard und Bianca Andreescu (beide Kanada). (dpa)

