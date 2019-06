17:37 Uhr

Tennisspielerin Lisicki verpasst Wimbledon-Qualifikation

Die 29-jährige Berliner unterlag in der entscheidenden Qualifikationsrunde. Die frühere Finalistin ist nur noch die Nummer 283 der Tennis-Weltrangliste.

Die frühere Finalistin Sabine Lisicki hat es nicht ins Hauptfeld von Wimbledon geschafft. Die 29-jährige Berlinerin unterlag am Donnerstag in der entscheidenden dritten Qualifikationsrunde der Niederländerin Lesley Kerkhove 6:0, 4:6, 4:6. Lisicki ist nach mehreren Verletzungen und sportlichen Rückschlägen nur noch die Nummer 283 der Tennis-Weltrangliste. Für die Qualifikation des Rasen-Grand-Slam-Turniers in London hatte sie eine Wildcard erhalten.

Auch die Stuttgarterin Antonia Lottner sowie bei den Herren der Deggenforder Daniel Brands und Yannick Hanfmann scheiterten in der dritten Qualifikationsrunde. Damit kam kein deutscher Tennisprofi über die Qualifikation in das am Montag beginnende Hauptfeld von Wimbledon.

Angelique Kerber führt die deutschen Tennisspielerinnen an

Die Kieler Titelverteidigerin Angelique Kerber wird das Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes bei den Damen anführen. Bei den Herren ruhen die deutschen Hoffnungen insbesondere auf dem Hamburger Alexander Zverev. Am Freitag findet in London die Auslosung für das dritte Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr statt. (dpa)

