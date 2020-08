09:38 Uhr

Testspiel-Übertragung VfL Wolfsburg - Holstein Kiel heute live im TV und Stream

Am heutigen 22. August 2020 gib es ein Testspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel. Hier bekommen Sie Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream.

Von Claus Holscher

Der VfL Wolfsburg vermeldet ein weiteres Testspiel: Heute am Samstag, 22. August 2020, spielen die Grün-Weißen gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Auch diese Partie findet im AOK-Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gibt es eine Übertragung live im TV und Stream? Hier erfahren Sie es.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Wann und wo ist das Spiel heute live im TV und Stream sehen?

Die wichtigsten Fakten zum Testspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel:

Wer: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

- Wann: Samstag, 22. August, um 15.30 Uhr

Samstag, 22. August, um 15.30 Uhr Wo : Wolfsburg , AOK-Stadion

: , AOK-Stadion Free-TV: Keine Übertragung

Keine Übertragung Stream: Live bei Wölfe TV

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel: Übertragung live im Free-TV und Stream heute am 22.8.2020

Die Bundesliga-Pause wird gern zu Testspielen genutzt - teilweise im Rahmen kleinerer Turniere wie dem Cup der Traditionen in Duisburg, zum größten Teil aber als Einzelspiele aufgrund individueller Vereinbarungen zwischen den Vereinen. In diese Kategorie fällt das Spiel VfL Wolfsburg - Holstein Kiel. Die Wölfe haben weitere Testspiele in Planung. Auch die Zweitligisten von der Ostsee lassen sich nach ihrem Trainingslager in den Niederlanden nicht nur auf die Wolfsburger, sondern auch auf Gegner wie Ajax Amsterdam und Hansa Rostock ein. Das Spiel gegen den FC St. Pauli am 15.08.2020 gewann Holstein Kiel mit 2:1.

Die Spiele des VfL Wolfsburg laufen live im vereinseigenen Streaming-Dienst Wölfe TV.

Die bisherigen Testspiele der Wolfsburger in der Saison 2020/21

30.07.20: RB Leipzig -VfL Wolfsburg (1:1)

-VfL (1:1) 15.08.20: VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig (0:1)

- (0:1) 18.08.20: VfL Wolfsburg - Phönix Lübeck (2:0)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen