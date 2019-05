vor 19 Min.

Teuer erkaufte Titel

Gleich zwei Studien belegen mal wieder, wie wichtig Geld für den Erfolg ist. Einige Beispiele zeigen aber auch, dass man aus wenig viel machen kann – und umgekehrt

Geld schießt nicht zwingend Tore, macht Erfolge aber viel wahrscheinlicher. Als hätte es noch eines Beweises für die nun wirklich nicht gewagte These gebraucht, wurden nun zwei Studien veröffentlicht. Sie untermauern auf europäischer und deutscher Ebene, dass dort Titel gesammelt werden, wo Geldsorgen fremd sind. Es gibt allerdings auch Ausnahmen.

Dass am Mittwochabend der FC Chelsea die Europa League im Finale gegen den FC Arsenal gewann, überraschte nicht. Ebenso wenig die Tatsache, dass sich im Endspiel (wie auch in der Champions League) zwei britische Vereine gegenüberstanden. Mit einem Jahresumsatz von 5,44 Milliarden Euro liegt die Premiere League unangefochten an der Spitze in Europa. Das geht aus dem „Annual Review of Football Finance“ hervor, den das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte veröffentlich hat. Das Unternehmen hat dafür die Zahlen der Saison 2017/18 untersucht, an den Relationen dürfte sich aber bis heute wenig geändert haben. Die Bundesliga verdrängte immerhin die spanische Primera Division auf Rang drei und wies einen Umsatz von 3,17 Milliarden aus. Die Briten kassieren somit satte 72 Prozent mehr als der erste Verfolger. Alles andere als beste Titelchancen auf europäischem Parkett wären eine Überraschung.

Für die Bundesliga spricht, dass sie mit durchschnittlich 43879 Zuschauern pro Spiel weit vor der zweitplatzierten Premiere League (38495 Zuschauer) liegt. „Hierdurch spielt sie finanziell im internationalen Vergleich weiterhin vorne mit, auch wenn die englische Liga in wirtschaftlicher Hinsicht das Maß aller Dinge bleiben wird“, sagte Stefan Ludwig, Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte.

Die Bundesliga bestätigt das Bild, das in Fußball-Europa gezeichnet wird. Auch hier stehen die finanzstarken Vereine oben. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte erstmals die Finanzkennzahlen für das Jahr 2018 von allen 36 Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Wenig überraschend: Der Verein mit den höchsten Gehältern steht oben. Der FC Bayern gab in der Saison 2017/18 315 Millionen Euro für seine Mitarbeiter aus. Darunter fallen neben den Spielern auch sämtliche weitere Angestellte. Selbstverständlich muss mit dem Geld aber immer noch vernünftig gewirtschaftet werden. Besonders gut gelang das dem FC Augsburg. Trotz des geringsten Gehaltsbudgets wurde in der Saison 2017/18 als Tabellen-12. souverän die Klasse gehalten. Für Vereine wie den HSV oder den 1. FC Köln normalerweise eine Selbstverständlichkeit – aber auch daran lässt sich scheitern. Die Wolfsburger immerhin umgingen in der betreffenden Saison über den Umweg der Relegation den Abstieg – allerdings gaben auch nur zwei Vereine mehr für ihre Angestellten aus. „Uns ist bewusst, dass diese Zahl nicht gering ist und nicht einhergegangen ist mit dem sportlichen Erfolg. Wir hatten einen Kader, der für einen Relegationsplatz zu teuer war“, sagte VfL-Finanzgeschäftsführer Tim Schumacher. Neben den Augsburgern können sich unter anderem auch Mainz und Freiburg rühmen, aus ihren finanziellen Möglichkeiten tabellarisch viel gemacht zu haben.

Auffällig ist auch: Borussia Dortmund hat laut der Veröffentlichung 40,9 Millionen Euro an Spielerberater ausgezahlt – eine höhere Summe als Ligarivale SC Freiburg beim kompletten Personalaufwand. Auch Bayer Leverkusen (22,6 Millionen), der FC Bayern (22,3) und Wolfsburg (21,6) investierten kräftig in Spielerberater.

Die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga hatten sich im Dezember dafür ausgesprochen, diese Kennzahlen künftig publik zu machen und damit für mehr Transparenz zu sorgen. (time, dpa)

