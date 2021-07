The Open Championship 2021: Zeitplan und Übertragung

Das Golf-Turnier "The Open Championship" 2021 läuft. Hier in unserem Artikel erfahren Sie alle Infos rund um Zeitplan, TV-Termine und Übertragung live im TV und Stream.

Es ist das 149. Mal, dass das größte Golfturnier der Welt stattfindet - "The Open Championship" 2021. Austragungsort ist das englische Sandwich, Kent. Insgesamt 32.000 Fans pro Tag dürfen die Veranstaltung vor Ort ansehen - unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen. Insgesamt vier Tage lang dauert das Turnier, bis zum Sonntag, 18.7.2021.

Alles zu Zeitplan und TV-Terminen erfahren Sie hier. Außerdem sagen wir Ihnen, wie sie das Golf-Turnier ansehen können und wer die Übertragung live im TV und Stream übernimmt.

"The Open Championship" 2021: TV-Termine

Sky übernimmt die Übertragung des "The Open Championship" 2021. Alle vier Tage werden gänzlich und live dort ausgestrahlt. Wir haben hier eine Übersicht für Sie zusammengestellt:

Tag 1: Donnerstag, 15.7.2021, ab 7.30 Uhr auf Sky Sport 1

Tag 2: Freitag, 16.7.2021, ab 7.30 Uhr auf Sky Sport 1

Tag 3: Samstag, 17.7.2021, ab 11 Uhr auf Sky Sport 1

Tag 4: Sonntag, 18.7.2021, ab 10 Uhr auf Sky Sport 1

"The Open Championship" 2021: Zeitplan

Beim letzten "The Open Championship" im Jahr 2019 war es Ire Shane Lowry, der sich den Titel holte. Drei deutsche Spieler sind in 2021 mit von der Partie: Der 36-jährige Martin Kaymer, der ehemalige Europameister der Amateure Matthias Schmid und der 31-jährige Marcel Schneider. Sie werden auf harte Konkurrenz und ehemalige Sieger, darunter Bryson DeChambeau, Dustin Johnson und Phil Mickelson, treffen.

Der Zeitplan für den ersten Spieltag, den 15.7.2021, steht bereits fest. Hier haben wir Ihn für Sie zusammengefasst. Sobald es weitere Informationen für die kommenden Tage gibt, werden Sie diese ebenfalls hier finden.

Tag 1: Donnerstag, 15.7.2021

Runde 1

6:35 Uhr Richard Bland Andy Sullivan Marcus Armitage 6:46 Uhr Chan Kim Justin Harding Haotong Li 6:57 Uhr Mike Lorenzo-Vera Gonzalo Fernandez-Castano Abel Gallegos 7:08 Uhr Alex Noren JC Ritchie Richard Mansell 7:19 Uhr Dean Burmester Danny Willett Laird Shepherd 7:30 Uhr Christiaan Bezuidenhout Sam Horsfield Min Woo Lee 7:41 Uhr Viktor Hovland Ryan Palmer Thomas Detry 7:52 Uhr Paul Casey Abraham Ancer Ian Poulter 8:03 Uhr Brooks Koepka Jason Kokra Garrick Higgo 8:14 Uhr Daniel Berger Joaquin Niemann Joel Dahmen 8:25 Uhr Darren Clarke Bernd Wiesberger Joe Long 8:36 Uhr Chris Kirk Marcus Kinhult Jack Senior 8:47 Uhr Talor Gooch CT Pan Jonathan Thomson 9:03 Uhr Ernie Els Gary Woodland Cole Hammer 9:14 Uhr Sam Burns Lucas Herbert Jorge Campillo 9:25 Uhr Jordan Spieth Bryson Dechambeau Branden Grace 9:36 Uhr Brian Harman Mackenzie Hughes Dylan Frittelli 9:47 Uhr Victor Perez Kevin Streelman Guido Migliozzi 9:58 Uhr Shane Lowry Jon Rahm Louis Oosthuizen 10:09 Uhr Stewart Cink Lee Westwood Martin Kaymer 10:20 Uhr Dustin Johnson Will Zalatoris Justin Rose 10:31 Uhr Scottie Scheffler Sergio Garcia Yuxin Lin 10:42 Uhr Harris English Erik Van Rooyen Chez Reavie 10:53 Uhr Lucas Glover Byeong Hun An Brandt Snedeker 11:04 Uhr Cameron Triangle Takumi Kanaya Marcel Schneider 11:15 Uhr Lanto Griffin Rikuya Hoshino Connor Worsdall 11:36 Uhr Aaron Rai Paul Waring Daniel Croft 11:47 Uhr Daniel Van Tonder Jazz Janewattananond Christoff Bring 11:58 Uhr Harold Varner III Brendan Steele Matthias Schmid 12:09 Uhr Troy Merritt Adam Long Jaco Ahlers 12:20 Uhr Jason Day Joost Luiten Johannes Veerman 12:31 Uhr John Catlin Romain Langasque Aaron Pike 12:42 Uhr Padraig Harrington Brad Kennedy Sam Forgan 12:53 Uhr Tony Finau Billy Horschel Adam Hadwin 13:04 Uhr Patrick Cantlay Matthew Fitzpatrick Ryan Fox 13:15 Uhr Francesco Molinari Marc Leishman Matt Wallace 13:26 Uhr Collin Morikawa Corey Conners Sebastian Munoz 13:37 Uhr Jason Scrivener Keith Mitchell Sam Bairstow 13:48 Uhr Charley Hoffman Emiliano Grillo Benjamin Hebert 14:04 Uhr Keegan Bradley Richard T Lee Rafa Cabrera Bello 14:15 Uhr Carlos Ortiz Brendon Todd Matthias Schwab 14:26 Uhr Webb Simpson Russell Henley Shaun Norris 14:37 Uhr Matt Jones Daniel Hillier Marcel Siem 14:48 Uhr Phil Mickelson Tyrrell Hatton Kevin Kisner 14:59 Uhr Xander Schauffele Robert Macintyre Rickie Fowler 15:10 Uhr Justin Thomas Tommy Fleetwood Adam Scott 15:21 Uhr Rory Mcilroy Patrick Reed Cameron Smith 15:32 Uhr Henrik Stenson Max Homa Matt Kuchar 15:43 Uhr Antoine Rozner Ryosuke Kinoshita Ben Hutchinson 15:54 Uhr Kurt Kitayama Deyen Lawson Poom Saksansin 16:05 Uhr Yuki Inamori Jimmy Walker Ricardo Celia 16:16 Uhr Rikard Karlberg Ryutaro Nagano Nicholas Poppleton

Runde 2:

6:35 Uhr Aaron Rai Paul Waring Daniel Croft 6:46 Uhr Daniel Van Tonder Jazz Janewattananond Christoffer Bring 6:57 Uhr Harold Varner III Brendan Steele Matthias Schmid 7:08 Uhr Troy Merritt Adam Long Jaco Ahlers 7:19 Uhr Jason Day Joost Luiten Johannes Veerman 7:30 Uhr John Catlin Romain Langasque Aaron Pike 7:41 Uhr Padraig Harrington Brad Kennedy Sam Forgan 7:52 Uhr Tony Finau Billy Horschel Adam Hadwin 8:03 Uhr Patrick Cantlay Matthew Fitzpatrick Ryan Fox 8:14 Uhr Francesco Molinari Marc Leishman Matt Wallace 8:25 Uhr Collin Morikawa Corey Conners Sebastian Munoz 8:36 Uhr Jason Scrivener Keith Mitchell Sam Bairstow 8:47 Uhr Charley Hoffman Emiliano Grillo Benjamin Hebert 9:03 Uhr Keegan Bradley Richard T Lee Rafa Cabrera Bello 9:14 Uhr Carlos Ortiz Brendon Todd Matthias Schwab 9:25 Uhr Webb Simpson Russell Henley Shaun Norris 9:36 Uhr Matt Jones Daniel Hillier Marcel Siem 9:47 Uhr Phil Mickelson Tyrrell Hatton Kevin Kisner 9:58 Uhr Xander Schauffele Robert Macintyre Rickie Fowler 10:09 Uhr Justin Thomas Tommy Fleetwood Adam Scott 10:20 Uhr Rory Mcilroy Patrick Reed Cameron Smith 10:31 Uhr Henrik Stenson Max Homa Matt Kuchar 10:42 Uhr Antoine Rozner Ryosuke Kinoshita Ben Hutchinson 10:53 Uhr Kurt Kitayama Deyen Lawson Poom Saksansin 11:04 Uhr Yuki Inamori Jimmy Walker Ricardo Celia 11:15 Uhr Rikard Karlberg Ryutaro Nagano Nicholas Poppleton 11:36 Uhr Richard Bland Andy Sullivan Marcus Armitage 11:47 Uhr Chan Kim Justin Harding Haotong Li 11:58 Uhr Mike Lorenzo-Vera Gonzalo Fernandez-Castano Abel Gallegos 12:09 Uhr Alex Noren JC Ritchie Richard Mansell 12:20 Uhr Dean Burmester Danny Willett Laird Shepherd 12:31 Uhr Christian Bezuidenhout Sam Horsfield Min Woo Lee 12:42 Uhr Viktor Hovland Ryan Palmer Thomas Detry 12:53 Uhr Paul Casey Abraham Ancer Ian Poulter 13:04 Uhr Brooks Koepka Jason Kokrak Garrick Higgo 13:15 Uhr Daniel Berger Joaquin Niemann Joel Dahmen 13:26 Uhr Darren Clarke Bernd Wiesberger Joe Long 13:37 Uhr Chris Kirk Marcus Kinhult Jack Senior 13:48 Uhr Talor Gooch CT Pan Jonathan Thomson 14:04 Uhr Ernie Els Gary Woodland Cole Hammer 14:15 Uhr Sam Burns Lucas Herbert Jorge Campillo 14:26 Uhr Jordan Spieth Bryson Dechambeau Branden Grace 14:37 Uhr Biran Harman Mackenzie Hughes Dylan Frittelli 14:48 Uhr Victor Perez Kevin Streelman Guido Migliozzi 14:59 Uhr Shane Lowry Jon Rahm Louis Oosthuizen 15:10 Uhr Sterwart Cink Lee Westwood Martin Kaymer 15:21 Uhr Dustin Johnson Will Zalatoris Justin Rose 15:32 Uhr Scottie Scheffler Sergio Garcia Yuxin Lin 15:43 Uhr Harris English Erik Van Rooyen Chez Reavie 15:54 Uhr Lucas Glover Byeong Hun An Brandt Snedeker 16:05 Uhr Cameron Triangle Takumi Kanaya Marcel Schneider 16:16 Uhr Lanto Griffin Rikuya Hoshino Connor Worsdall

So sehen Sie "The Open Championship" 2021 - Übertragung live im TV und Stream

Wie so viele Sportwettbewerbe wird auch "The Open Championship" 2021 von Sky ausgestrahlt. Der genaue Sender lautet: Sky Sport 1. Hier wird der Wettbewerb live aus England übertragen. Für diejenigen, die Sky Sport abonniert haben, wird außerdem ein Live-Stream auf skysport.de oder in der Sky Sport App angeboten. Ein solches Abonnement liegt preislich derzeit bei ab 17,50Euro pro Monat.

