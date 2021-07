The Open Championship 2021: Zeitplan und Übertragung

Das Golf-Turnier "The Open Championship" 2021 läuft. Hier in unserem Artikel erfahren Sie alle Infos rund um Zeitplan, TV-Termine und Übertragung live im TV und Stream.

Es ist das 149. Mal, dass das größte Golfturnier der Welt stattfindet - "The Open Championship" 2021. Austragungsort ist das englische Sandwich, Kent. Insgesamt 32.000 Fans pro Tag dürfen die Veranstaltung vor Ort ansehen - unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen. Insgesamt vier Tage lang dauert das Turnier, bis zum Sonntag, 18.7.2021.

Alles zu Zeitplan und TV-Terminen erfahren Sie hier. Außerdem sagen wir Ihnen, wie sie das Golf-Turnier ansehen können und wer die Übertragung live im TV und Stream übernimmt.

"The Open Championship" 2021: TV-Termine

Sky übernimmt die Übertragung des "The Open Championship" 2021. Alle vier Tage werden gänzlich und live dort ausgestrahlt. Wir haben hier eine Übersicht für Sie zusammengestellt:

Tag 1: Donnerstag, 15.7.2021, ab 7.30 Uhr auf Sky Sport 1

Tag 2: Freitag, 16.7.2021, ab 7.30 Uhr auf Sky Sport 1

Tag 3: Samstag, 17.7.2021, ab 11 Uhr auf Sky Sport 1

Tag 4: Sonntag, 18.7.2021, ab 10 Uhr auf Sky Sport 1

"The Open Championship" 2021: Zeitplan

Beim letzten "The Open Championship" im Jahr 2019 war es Ire Shane Lowry, der sich den Titel holte. Drei deutsche Spieler sind in 2021 mit von der Partie: Der 36-jährige Martin Kaymer, der ehemalige Europameister der Amateure Matthias Schmid und der 31-jährige Marcel Schneider. Sie werden auf harte Konkurrenz und ehemalige Sieger, darunter Bryson DeChambeau, Dustin Johnson und Phil Mickelson, treffen.

Den kompletten Zeitplan finden Sie auf der offiziellen Seite: www.theopen.com.

So sehen Sie "The Open Championship" 2021 - Übertragung live im TV und Stream

Wie so viele Sportwettbewerbe wird auch "The Open Championship" 2021 von Sky ausgestrahlt. Der genaue Sender lautet: Sky Sport 1. Hier wird der Wettbewerb live aus England übertragen. Für diejenigen, die Sky Sport abonniert haben, wird außerdem ein Live-Stream auf skysport.de oder in der Sky Sport App angeboten. Ein solches Abonnement liegt preislich derzeit bei ab 17,50Euro pro Monat.

