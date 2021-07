Golf

vor 5 Min.

The Open Championship 2021: Das müssen Sie wissen

"The Open Championship" startet morgen. Erfahren Sie alles zu TV-Termin, Zeitplan und Übertragung hier bei uns.

Bald ist es wieder so weit - "The Open Championship" 2021 startet. Hier in unserem Artikel erfahren Sie alle Infos zu Zeitplan, TV-Terminen und Übertragung live im TV und Stream.

Von Leah Rehklau