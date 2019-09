vor 3 Min.

Tischtennis-EM 2019 live im TV und Stream: Spielplan, Gruppen und Modus

Die Tischtennis-EM 2019 findet im September in Nantes statt. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie zu Terminen und Spielplan.

Die 38. Tischtennis-Europameisterschaft findet vom 3. bis 8. September 2019 in Nantes, Frankreich, statt. Es werden nur die Team-Wettbewerbe ausgetragen. Bei den Herren ist Deutschland Titelverteidiger, bei den Frauen ist es Rumänien. Hier erhalten Sie alle Informationen zu Terminen und Spielplan sowie zum Modus und den Gruppen. Außerdem verraten wir Ihnen wo Sie die Tischtennis-EM live im TV und Stream verfolgen können.

Tischtennis-EM 2019: Live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Live-Stream

Fans des Tischtennis können die Tischtennis-EM 2019 live und online im Live-Stream auf Laola1.tv sehen. Das Streaming-Portal zeigt Spiele der Tischtennis-Europameisterschaft online im Stream. Eine Übertragung live in TV und Fernsehen ist bisher nicht geplant.

Tischtennis-Europameisterschaft: So funktioniert der Modus

Der Modus der Tischtennis-EM 2019 wurde im Vergleich zur vorherigen Tischtennis-Europameisterschaft abgeändert und besteht im Wesentlichen aus drei Stufen. Alle Matches werden im Best-of-5-Modus gespielt. Sie bestehen also aus drei bis fünf Einzel-Spielen, die, im Best-of-5-Modus ausgetragen, aus drei bis fünf Sätzen bestehen. Eine ausführliche Erklärung des etwas komplizierten Modus finden Sie hier.

Gruppen: Die deutsche Gruppe bei der Tischtennis-EM 2019

Sowohl bei den Damen als auch den Herren gibt es acht Gruppen von A bis H. Hier alle Gruppen in der Übersicht:

HERREN

Gruppe A: Deutschland, Russland, Tschechien

Gruppe B: Schweden, Rumänien, Ungarn

Gruppe C: Frankreich, Slowakei, Spanien

Gruppe D: Österreich, Dänemark, Ukraine

Gruppe E: Slowenien, Kroatien, Niederlande

Gruppe F: Weißrussland, England, Luxemburg

Gruppe G: Polen, Belgien, Serbien

Gruppe H: Griechenland, Portugal, Türkei

DAMEN

Gruppe A: Rumänien, Spanien, Slowakei

Gruppe B: Deutschland, Italien, Slowenien

Gruppe C: Ungarn, Weißrussland, Belgien

Gruppe D: Niederlande, Tschechien, Serbien

Gruppe E: Ukraine, Österreich, Bulgarien

Gruppe F: Schweden, Polen, Türkei

Gruppe G: Portugal, Russland, Kroatien

Gruppe H: Frankreich, Luxemburg, Griechenland

Tischtennis-EM in Nantes: Das ist die Stadt in Frankreich

Nantes ist eine Stadt in Frankreich, die in der Bretagne an der Loire liegt. Nantes blickt auf eine lange Tradition als Hafen und Industriezentrum zurück. Das Schloss Nantes war einst Sitz der Herzöge der Bretagne. Die befestigten Schutzwälle können von Besuchern begangen werden. Nantes hat mehr als 300.000 Einwohner.

