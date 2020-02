14:26 Uhr

Tischtennis-WM 2020: Zeitplan, Datum, Termine & Live-TV

Die Tischtennis-WM 2020 geht vom 22. bis 29. März. Wir verraten Zeitplan, Termine, Datum und Wettkämpfe sowie alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream? Und wie sieht es mit dem Corona-Virus aus?

Die Tischtennis-WM 2020 (World Table Tennis Championships) geht vom 22. bis 29. März. Sie findet in Busan, Südkorea, statt. Wir verraten Zeitplan, Termine, Datum und Wettkämpfe sowie alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream?

Die Tischtennis-WM wird seit 1926 ausgetragen, seit 1957 alle zwei Jahre. Fünf Einzelveranstaltungen, darunter Einzel-, Damen-, Herren-, Damen- und Mixed-Doppel-Turniere, werden derzeit in ungeraden Jahren ausgetragen. Die Mannschafts-Weltmeisterschaften werden in geraden Jahren ausgetragen, so auch heuer im Jahr 2020. Die chinesische Herrenmannschaft hält den Rekord von 20 Mannschaftsweltmeistertiteln.

Angst vor Corona: Findet die Tischtennis-WM 2020 statt?

Die Tischtennis WM 2020 findet in Busan in Südkorea statt. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die Weltmeisterschaft wegen des Corona-Virus stattfinden kann.

Tischtennis-WM 2020: Zeitplan, Spielplan, Datum, Termine und Wettbewerbe

Die Tischtennis-WM 2020 (World Table Tennis Championships) geht vom 22. bis 29. März. Es finden ausschließlich Teamwettbewerbe statt. Hier finden Sie Zeitplan, Spielplan, Datum, Termine und Uhrzeiten.

Tischtennis-WM 2020: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream - Free-TV und Gratis-Stream?

Noch ist nicht klar, wo und wie man die Tischtennis-Weltmeisterschaft 2020 in Südkorea live in TV und Stream verfolgen kann. Möglicherweise bieten laola1.tv und tischtennis-deutschland.tv Livestreams an. Im Fernsehen und TV wird wohl keine Übertragung kommen - wir halten Sie aber auf dem Laufenden und suchen nach Möglichkeiten, die Tischtennis-WM 2020 live im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen.

Zeitunterschied: Zeitverschiebung und Zeitzonen

Busan liegt 8 Stunden vor Deutschland. Ist es in Busan also bspw. 21:52 Uhr, so ist es in Deutschland 13:52 Uhr.

Rückblick: die erfolgreichsten Teams bei Tischtennis-Weltmeisterschaften

Früherwar die ungarische Männermannschaft eine dominierende Kraft, die die Meisterschaften zwölf Mal gewann. Es folgte eine kurze Periode der Dominanz Japans in den 1950er Jahren. Ab den 1960er Jahren entwickelte sich China zur neuen großen Nation in diesem Turnier. Die chinesische Männer-Mannschaft hält den Rekord mit 20 Mannschaftsweltmeistertiteln. In den 1950er Jahren war Japans Frauenmannschaft dominant, die mit insgesamt acht Titeln überzeugen konnte. Ab den 1970er Jahren begannen die chinesischen Frauen die Mannschaftsweltmeisterschaften fest im Griff zu haben. Seit 1975 haben sie nur zweimal verloren. China hält 21 Mannschafts-Titel bei den Frauen.

