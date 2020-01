08:48 Uhr

Skispringen in Deutschland gibt es nicht nur in Oberstdorf und Garmisch. Beim Titisee-Neustadt Five (17. - 19. Januar 2020) können Fans des Skisprungs den Weltcup ebenso live und aufregend erleben. Nicht nur in der Arena, sondern auch live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Wir sagen wie.

Beim Titisee-Neustadt Five ( Baden-Württemberg, Hochschwarzwald) können Fans des Skisprungs den Weltcup ebenso hautnah erleben wie bspw. bei der Vierschanzentournee.

Die Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt ist die größte Naturschanze Europas. Sie ist benannt nach dem Hochfirst (1190 m), einem Berg im Schwarzwald. Seit 1950 steht an der heutigen Stelle im Schmiedsbachtal die Sprungschanze. Im Jahr 2000 wurde die Schanze umgebaut. Die mit rund 3,5 Mio. Euro umfangreiche Umbaumaßnahme führte dazu, dass die Sprunganlage in den FIS Weltcup-Kalender aufgenommen wurde. Den Schanzenrekord hält Domen Prevc aus Slowenien mit 148 Metern vom 11. März 2016.

Titisee-Neustadt Five: Skispringen live in TV & Stream - TV-Termine auf ARD oder ZDF im Free-TV?

17. Januar 2020, 18 Uhr: Qualifikationsspringen

18. Januar 2020, 16 Uhr: Einzelspringen, live in TV und Stream im ZDF

19. Januar 2020, 15.15 Uhr: Einzelspringen, live in TV und Stream im ZDF

Titisee-Neustadt Five: TV-Rechte beim Skisprung Weltcup - live in TV, Fernsehen & Stream

Skispringen, also der Skisprung Weltcup 2019/2020 wird von ARD und ZDF live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream gezeigt. Die Sender teilen sich den Wintersport wochenendweise auf. Somit ist der Wintersport im Free-TV zu sehen und das kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung Das Titisee-Neustadt Five zeigt indes das ZDF live in TV und Stream.

Besucher und Interessierte des Skisprung-Weltcups finden hier den übersichtlichen Stadionplan von Titisee-Neustadt.

Weitere spannende Infos zum Skispringen beim Titisee-Neustadt Five

Die Hochfirstschanze vom Titisee-Neustaft Five Event ist eine große Naturschanze mit einer Größe von 142 Metern und einem Kalkulationspunkt von 125 Metern. Den offiziellen Schanzenrekord hält wie bereits erwähnt Domen Prevc mit 148 Metern. Die größte Weite sprang aber Maximilian Mechler aus Deutschland mit 150 Metern 2011 während des Continental Cups. Da dieser jedoch kein Weltcup-Skispringen war, wird diese Weite von der FIS nicht als Schanzenrekord anerkannt.

Skisprung Weltcup: bisherige Sieger beim Skispringen in Titisee

2017 Richard Freitag

2017 Teamspringen Norwegen

2016 Absage wegen starken Windes

2015 Anders Fannemel

2015 Severin Freund

2013 Thomas Morgenstern und Kamil Stoch

und 2007 Adam Malysz





