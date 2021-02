vor 34 Min.

Tom Brady gegen Patrick Mahomes: Das müssen Sie zum Super Bowl wissen

Der Super Bowl 55 findet am 7. Februar 2021 in Tampa, Florida statt.

In der Nacht zum Montag treffen im Super Bowl die Tampa Bay Buccaneers auf die Kansas City Chiefs. Im Fokus stehen die beiden Quarterbacks: Tom Brady und Patrick Mahomes.

Von Fabian Kluge

Es gab sie immer wieder, diese Duelle des Sports, die in Erinnerung bleiben. Duelle wie Ayrton Senna gegen Alain Prost, Steffi Graf gegen Martina Navratilova, Muhammad Ali gegen George Foreman. Wenn in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/Prosieben, DAZN) Quarterback-Legende Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs im Super Bowl 55 trifft, wird die Sportgeschichte um ein solches Duell reicher.

Besondere Duelle erzählen immer auch besondere Geschichten. Die Geschichte des diesjährigen Super Bowls, dem größten Einzelsportereignis der Welt, beginnt am 4. Januar 2020. Tom Brady scheidet mit seinem alten Team, den New England Patriots, in der ersten Runde der Playoffs aus. Dem Team, mit dem er sechs Super Bowls gewinnen konnte. Es ist das letzte Spiel von Brady für die Patriots. Nach der Saison wechselt er nach Florida zu Tampa Bay.

Quarterback, Wide Receiver und Linebacker: Das sind die Positionen beim American Football 1 / 16 Zurück Vorwärts Quarterback (Angriff) Er leitet die Offensive auf dem Spielfeld. Bei jedem Spielzug übergibt er den Ball entweder an einen der Running Backs oder passt den Ball zu einem Receiver. Er darf auch selbst mit dem Ball laufen und versuchen, die gegnerische Defensive zu überwinden.

Running Back (Angriff) Bekommen sie zu Beginn eines Spielzuges den Ball vom Quarterback, ist es ihre Aufgabe, ihn in die Endzone zu tragen oder zumindest so weit wie möglich in Richtung Endzone zu laufen, bevor sie von der gegnerischen Abwehr gestoppt werden. Es ist ihnen auch erlaubt, einen Pass des Quarterback zu fangen. Dann agieren sie wie ein Wide Receiver.

Wide Receiver (Angriff) Es ist ihre Aufgabe, die Pässe des Quarterbacks zu fangen und den Ball dann möglichst weit in Richtung Endzone zu tragen. Sie sind alleine auf das Fangen der Pässe spezialisiert. Auf dieser Position findet man häufig die schnellsten Spieler einer Manschaft.

Tight End (Angriff) Diese Position hat mehrere Anforderungen. Der Tight End kann, ähnlich wie ein Receiver, Pässe des Quarterbacks fangen oder als zusätzlicher Blocker an der Angriffslinie eingesetzt werden. In der Regel ist ein Tight End größer und schwerer als die Receiver, aber leichter und agiler als ein reiner Linien-Spieler.

Center (Angriff) Er steht in der Mitte der Angriffslinie und übergibt dem Quarterback zu Beginn fast aller Spielzüge den Ball (Snap). Je nach Situation schützt er entweder den Quarterback vor anstürmenden Abwehrspielern oder versucht Lücken in die Verteidigungslinie zu schlagen, um dem Laufspiel Raum zu verschaffen.

Guard & Tackle (Angriff) Sie sind ebenfalls Spieler der Angriffslinie. Ihre Aufgaben sind ähnlich wie die des Centers. Sie sollen entweder Verteidiger aufhalten, um dem Quarterback mehr Zeit zu verschaffen oder Lücken in die Verteidigungslinie schlagen. Die Spieler der Angriffslinie gehören zu den größten und schwersten einer Manschaft.

Safety (Verteidigung) Sie sind die am tiefsten stehenden inneren Verteidiger. Als letzte Verteidigungsreihe ist es ihre primäre Aufgabe, lange Pässe zu verhindern.

Cornerback (Verteidigung) Als äußere Verteidiger stehen sie weiter vorgerückt als die Safeties. Sie decken die Wide Receiver direkt und versuchen, dadurch Pässe zu verhindern. Da sie für die Receiver direkt in Manndeckung zuständig sind, sollten sie ähnlich schnell sein.

Linebacker (Verteidigung) Wie der Name schon sagt unterstützen sie die Verteidigungslinie. Je nach Situation müssen sie sowohl gegen Laufspiel und Passspiel aktiv werden. In einigen Fällen fällt ihnen auch die Aufgabe zu, den Quarterback des Gegners unter Druck zu setzen.

Defensive Tackle (Verteidigung) Sie sind die inneren Verteidiger der Defensivlinie. Ihre Aufgabe ist es, entweder gegnerische Running Backs zu stoppen oder den Quarterback zu attackieren. Die Tackle der Verteidigung gehören, wie ihr Pendant im Angriff, zu den imposantesten Spielern einer Manschaft.

Defensive End (Verteidigung) Sie besetzen die äußeren Positionen der Verteidigungslinie. Sie sollen ebenfalls den gegnerischen Quarterback angreifen oder Running Backs stoppen. In der Regel sind sie etwas leichter und agiler als die Defensive Tackle.

Kicker (Special Teams) Er ist dafür zuständig, den Ball bei einem Field Goal - oder Extrapunktversuch - zwischen die Torstangen am Ende des Spielfelds zu schießen.

Holder (Special Teams) Er hält den Ball für den Kicker in Position.

Punter (Special Teams) Der Punt wird normalerweise ausgeführt, wenn eine Manschaft es bis zum einem vierten Versuch nicht geschafft hat, zehn Yards Raumgewinn zu erreichen. Bei diesem Spielzug schießt der Punter den Ball möglichst weit in Richtung des gegnerischen Teams, um eine günstige Startposition des Gegners für den folgenden Angriff zu verhindern.

Kick/Punt Returner (Special Teams) Sie fangen den Ball nach einem Punt oder Kick und versuchen, ihn möglichst weit in Richtung der gegnerischen Endzone zu tragen. Dort wo der Returner zu Boden gebracht wird, beginnt sein Team mit der nächsten Angriffsreihe. Wenn er es bis in die Endzone schafft, erzielt er einen Touchdown.

Long Snapper (Special Teams) Er übergibt dem Holder oder Punter den Ball zu Beginn eines Spielzuges, an dem diese beiden Positionen beteiligt sind. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Distanz der Ballübergabe (Snap). Diese fällt beim Long Snapper weiter aus als beim Center.

Nur wenige Wochen nach Bradys Debakel in den Playoffs krönt sich ein gewisser Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, zum Super-Bowl-Sieger. Nicht wenige Experten sprechen vom Ende der Ära Brady - und dem Beginn einer neuen. Zwar gilt Brady aufgrund seiner sechs Titel und zahlreichen Rekorde - unter anderem warf er die meisten Touchdowns in der Geschichte - als bester Footballspieler aller Zeiten, jedoch ist er mittlerweile 43 Jahre alt. Mahomes ist gerade einmal 25, spielt spektakulärer als Brady und ist schon jetzt das Aushängeschild der National Football League (NFL). Das zeigt auch sein Rekordvertrag, den er bei den Chiefs unterschrieben hat. Über zehn Jahre verdient er satte 503 Millionen Dollar.

Super Bowl 2021: Brady gegen Mahomes - oder: Lehrmeister gegen legitimen Nachfolger

Ein Jahr später haben Bradys Siegermentalität und eine starke Defensive aus der Verlierertruppe Tampa Bay einen Super-Bowl-Teilnehmer gemacht. Sonntagnacht trifft er auf seinen legitimen Nachfolger, dem eine ähnliche Ausnahmekarriere zugetraut wird. Kein Wunder also, dass die USA, das Land der Superlative, das Sportereignis zu einem Duell der Superlative machen. Im Internet kursieren Bilder, die das Aufeinandertreffen der Generationen mit Meister Yoda gegen Baby Yoda vergleichen.

Doch kann das Duell sportlich das halten, was seine Geschichte verspricht? Die Chancen stehen gut. Die Kansas City Chiefs haben auf dem Weg in den Super Bowl nur zwei von 18 Spielen verloren. Sie haben dank Mahomes, Trainer Andy Reid und dessen variablen Spielzügen die stärkste Offensive der Liga. Der Quarterback hat mit Travis Kelce und allen voran Tyreek Hill exzellente Passempfänger. Letzterer nahm die Defensive der Tampa Bay Buccaneers beim Aufeinandertreffen in der regulären Saison auseinander. Das gewannen die Chiefs mit 27:24. Kansas City zog nach Siegen über Cleveland (22:17) und Buffalo (38:24) mühelos in den Super Bowl ein. Selbst, als Spielmacher Mahomes gegen Cleveland wegen einer Gehirnerschütterung verletzt raus musste, beeindruckte das die Chiefs nicht.

Armanda Gorman, The Weekend, Halftime-Show: Das bietet das Rahmenprogramm des Super Bowl

Mehr Mühe hatten da schon die Buccaneers, die als erstes Team überhaupt das Endspiel im eigenen Stadion bestreiten dürfen. Auf dem Weg zum Super Bowl räumten sie Washington, New Orleans und die Green Bay Packers aus dem Weg. Sieggarant dabei war die Verteidigung der Buccaneers, das Prunkstück des Teams. Dazu kann sich Brady auf seine Passempfänger verlassen: Mike Evans und Chris Godwin spielen eine starke Saison. Dazu kommen mit Rob Gronkowski und Antonio Brown zwei große Namen, die nochmal an ihre alte Form anknüpfen wollen. Eine Prognose ist kaum möglich.

The Weeknd tritt in der Halftime-Show beim Super Bowl 55 auf. Bild: Jens Kalaene, dpa

Tampas Heimvorteil ist jedenfalls überschaubar. Immerhin 22.000 Menschen dürfen am Sonntag ins Raymond James Stadium im Corona-Hotspot Florida. Das Spektakel drum herum, von dem der Super Bowl, den weltweit bis zu einer Milliarde Menschen schauen, lebt, gibt es trotzdem. In der berühmten Halftime-Show tritt in diesem Jahr R&B-Star The Weeknd auf.

Super Bowl: Die Gewinner der vergangenen Jahre 1 / 16 Zurück Vorwärts 2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2009: Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahwaks

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos

2017: New England Patriots

2018: Philadelphia Eagles

2019: New England Patriots

2020: Kansas City Chiefs

Zum ersten Mal wird auch eine Dichterin auftreten: Die US-Lyrikerin Armanda Gorman, bekannt von der Amtseinführung Joe Bidens, wird drei Alltagshelden in poetischer Form ehren. Nicht die einzige Premiere am Sonntag: Mit Sarah Thomas kommt zum ersten Mal eine Schiedsrichterin im Super Bowl zum Einsatz. Und auch die zum Teil schon legendären Werbespots dürfen beim Super Bowl nicht fehlen. In diesem Jahr kostet ein 30-Sekunden-Spot 5,5 Millionen Dollar.

Doch die Augen werden sich vor allem auf die beiden Star-Quarterbacks richten - auf dass es eines dieser Duelle wird.

