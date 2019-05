Toni Kroos verlängert bei Real Madrid bis 2023

EM Qualifikation

EM Quali 2020 live: Spielplan, Deutschland-Gruppe, TV-Infos

Die Bundesligasaison ist zu Ende. Fußball-Fans freuen sich auf das nächste Deutschland-Spiel in der EM-Quali gegen Weißrussland am 8. Juni . Wie sieht der weitere Spielplan der deutschen Gruppe C aus? Hier alle Infos.