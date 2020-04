15:37 Uhr

Top-Klubs verschieben Treffen zur Saison-Fortsetzung

Am Freitag wollten die Klubs entscheiden, wann die Liga wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Nun haben sie den Termin verschoben - wohl mit Blick auf die Kanzlerin.

Ursprünglich wollten die 36 Vereine der Ersten und Zweiten Liga am kommenden Freitag darüber beraten, wann und unter welchen Umständen sie die Saison fortführen wollen. Klar ist bislang nur: Sie soll unter allen Umständen beendet werden, ansonsten würde etlichen Klubs wohl die Insolvenz drohen.

DFL verschafft sich Zeit in Corona-Krise

Am Dienstag allerdings hab die DFL (Deutsche Fußball Liga) bekannt, dass das Treffen auf den 23. April verschoben wurde. "Ziel der Verschiebung ist es, Clubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben", heißt es in der Erklärung. Über das weitere Vorgehen in dieser Frage werden die 36 Klubs "auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern in der kommenden Woche entscheiden".

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Davon ist abhängig, ob es in absehbarer Zeit überhaupt die Möglichkeit gibt, an einer Fortsetzung der Saison zu arbeiten.

Fußball-Fandebatten in der Not: "Jetzt zahlen wir den Preis"

Die Saison in der 1. und 2. Liga ist bis mindestens 30. April ausgesetzt. Ein Szenario sieht Geisterspiele im Mai vor, um die fehlenden neun Spieltage durchzuziehen. Nach wie vor hofft der Profifußball darauf, die Spielzeit bis zum 30. Juni zu beenden. Es geht um insgesamt 750 Millionen Euro, die den in massive finanzielle Bedrängnis geratenen Clubs bei einem Saisonabbruch verloren gehen würden.

Bei Geisterspielen würden zahlreiche Tests und Maßnahmen für die Profis nötig sein. Nur so könnte das Risiko von neuen Infektionsketten im wöchentlichen Spielbetrieb minimiert werden. "Dieses Szenario ist natürlich nur in völliger Übereinstimmung mit den Vorgaben der Gesundheitsbehörden vorstellbar", hatte Fritz Keller als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) betont.

Bundesliga vor Fans? Wohl nicht in diesem Jahr

Dass in dieser Saison nochmal vor Zuschauern gespielt wird, gilt als ausgeschlossen. Zuletzt äußerten immer mehr Experten, dass es sogar äußerst unwahrscheinlich ist, noch in diesem Jahr wieder in vollen Stadien zu spielen. "Wir werden bereit sein. Wir haben es aber nicht in der Hand", hatte DFL-Boss Christian Seifert zuletzt zu Geisterspiel-Szenarien gesagt. Das klare Ziel sei weiter eine Beendigung der Saison bis 30. Juni. Doch auch das dürfte schwierig werden, falls die Politik zu der Einschätzung kommt, dass der professionelle Sport noch warten muss, ehe er wieder seinen Betrieb aufnehmen kann.

Im Profifußball laufen die Verträge bis Ende Juni. Der Weltverband Fifa hatte zuletzt unter anderem mit neuen Transfer-Richtlinien den Weg für eine Verlängerung der Saison frei gemacht. Dabei will der Weltverband allen Anträgen, das Enddatum dieser Spielzeit nach hinten zu verschieben, stattgeben. Gut möglich, dass die DFL bald darauf zurückkommt. (dpa, time)

