vor 37 Min.

Tour de France 2018: Das sind die 21 Etappen Sport

Die 105. Tour de France startet am 7. Juli 2018 auf der Atlantikinsel Noirmoutier-en-l'Ile. Alle Details zur Route und den Etappen finden Sie hier.

Die 105. Tour de France verspricht zahlreiche spannende Etappen. Am 7. Juli geht es los mit der Tour de France 2018 - auf einer kleinen Insel vor der Westküste Frankreichs. Von Noirmoutier-en-l'Ile geht es für die Fahrer durch die Bretagne und die Normandie in den äußersten Norden des Landes. Ab der zehnten Etappe geht die Tour de France im Südosten Frankreichs weiter. Quer durch die westlichen Ausläufer der Alpen geht es für die Sportler über das Zentralmassiv bis in die Pyrenäen an der Grenze zu Spanien. Die 21. und damit letzte Etappe der Tour de France endet auch 2018 wieder in Paris.

Tour de France 2018: Dies sind die Etappen der 105. Tour de France

1. Etappe - Samstag, 7. Juli: Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte (Distanz: 199 Kilometer)

2. Etappe - Sonntag, 8. Juli: Mouilleron-Saint-Germain - La-Roche-sur-Yon (Distanz: 182,5 Kilometer)

3. Etappe - Montag, 9. Juli: Cholet - Cholet (Mannschaftszeitfahren (MZF)) (Distanz: 35,5 Kilometer)

4. Etappe - Dienstag, 10. Juli: La Baule - Sarzeau (Distanz: 195 Kilometer)

5. Etappe - Mittwoch, 11. Juli: Lorient - Quimper (Distanz: 204,5 Kilometer)

6. Etappe - Donnerstag, 12. Juli: Brest - Mùr-de-Bretagne (Distanz: 181 Kilometer)

7. Etappe - Freitag, 13. Juli: Fougères - Chartres (Distanz: 231 Kilometer)

8. Etappe - Samstag, 14. Juli: Dreux - Amiens (Distanz: 181 Kilometer)

9. Etappe - Sonntag, 15. Juli: Arras - Roubaix (Distanz: 154,5 Kilometer)

Ruhetag - Montag, 16. Juli: Annecy

10. Etappe - Dienstag, 17. Juli: Annecy - Le Grand Bornand (Distanz: 159 Kilometer)

11. Etappe - Mittwoch, 18. Juli: Albertville - La Rosiere (Bergankunft) (Distanz: 108,5 Kilometer)

12. Etappe - Donnerstag, 19. Juli: Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez (Bergankunft) (Distanz: 175,5 Kilometer)

13. Etappe - Freitag, 20. Juli: Bourg d'Oisans - Valence (Distanz: 169,5 Kilometer)

14. Etappe - Samstag, 21. Juli: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende (Distanz: 186 Kilometer)

15. Etappe - Sonntag, 22. Juli: Millau - Carcassonne (Distanz: 181,5 Kilometer)

Ruhetag - Montag, 23. Juli: Carcassonne

16. Etappe - Dienstag, 24. Juli: Carcassonne - Bagnères-de-Luchon (Distanz: 218 Kilometer)

17. Etappe - Mittwoch, 25. Juli: Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Bergankunft) (Distanz: 66 Kilometer)

18. Etappe - Donnerstag, 26. Juli: Trie-sur-Baise - Pau (Distanz: 172 Kilometer)

19. Etappe - Freitag, 27. Juli: Lourdes - Laruns (Distanz: 200,5 Kilometer)

20. Etappe - Samstag, 28. Juli: Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette (Einzelzeitfahren) (Distanz: 31 Kilometer)

21. Etappe - Sonntag, 29. Juli: Houilles - Paris (Distanz: 116,5 Kilometer) (sli)

Themen Folgen