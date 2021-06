Pogacar siegt im Zeitfahren - Martin im Energiesparmodus

Im ersten Schlagabtausch der Tour-Favoriten hat Titelverteidiger Tadej Pogacar ein Zeichen gesetzt. Das Gelbe Trikot trägt jedoch weiterhin Mathieu van der Poel.

Tadej Pogacar konnte sich nach seinem Coup von Laval das schelmische Grinsen nicht verkneifen. "Das Ziel war es, keine Zeit zu verlieren", sagte der Titelverteidiger nach seinem Sieg im ersten Zeitfahren der 108. Tour de France.

Dann musste er laut lachen: "Am Ende habe ich Zeit gewonnen und bin sehr glücklich. Vielleicht ist es gut, dass ich das Gelbe Trikot noch nicht trage, aber bald will ich es haben." Noch sitzt das berühmte Maillot Jaune auf den Schultern des Niederländers Mathieu van der Poel, doch nach Pogacars beeindruckender Vorstellung im Kampf gegen die Uhr ist ein Wechsel an der Spitze nur noch eine Frage der Zeit.

Phänomenales Zeitfahren von Pogacar

"Es war ein richtig guter Tag für mich. Ich habe keine Fehler gemacht und es waren perfekte Bedingungen für mich", sagte der 22-Jährige nach seinem Sieg vor dem Schweizer Europameister Stefan Küng und umarmte van der Poel im Zielraum. "Mathieu steht das Trikot doch auch ganz gut." Van der Poel schwärmte davon, den "besten Tag auf dem Rad in diesem Jahr" gehabt zu haben. Acht Sekunden trennen Pogacar noch vom ersten Platz, doch viel mehr wird den Slowenen der Abstand zu seinen härtesten Widersachern im Kampf um den Gesamtsieg interessieren.

Der Vorjahreszweite Primoz Roglic, gezeichnet von einem schweren Sturz, liegt schon 1:40 Minuten zurück und muss in den Bergen attackieren. "Mir hat ein wenig Power gefehlt. Ich habe alles aus mir herausgequetscht", sagte Roglic. Der Slowene ist Zehnter der Gesamtwertung, knapp hinter dem im Zeitfahren überraschend soliden Richard Carapaz aus Ecuador.

Eine herbe Schlappe kassierte das deutsche Team Bora-hansgrohe. Kapitän Wilco Kelderman erwischte einen schwachen Tag, verlor 1:49 Minuten auf Pogacar und rutschte in der Gesamtwertung auf Platz 13 ab. Bora-Joker Emanuel Buchmann verlor 2:29 Minuten auf Pogacar, blieb dabei im Rahmen der Erwartungen. "Ich bin soweit zufrieden. Ich wollte nicht zu viel Zeit verlieren, das ist mir gelungen", sagte der Ravensburger. Buchmanns Zeit wird ab Samstag in den Bergen kommen.

Martin im Energiesparmodus

Dort wird Tony Martin wieder ganz im Dienst von Roglic stehen, um seinen Kapitän beim Kampf um Gelb zu unterstützen. Deshalb gönnte sich der viermalige Zeitfahrweltmeister in der hügeligen Landschaft östlich von Rennes einen ruhigen Tag.

"Ich habe in den letzten beiden Tagen gemerkt, dass es mir nicht zu 100 Prozent gut geht. Die Stürze haben viel Energie gezogen", erklärte Martin. Er habe vorgezogen, einen "halben Ruhetag einzulegen, damit die Wunden eine Chance haben zu heilen und mich auch mental zu nullen". Bester Deutscher wurde indes Max Walscheid auf Platz 28.

Frau mit Pappschild gefasst

Unterdessen hat die französische Polizei die Zuschauerin in Gewahrsam genommen, die auf der ersten Etappe einen Massensturz ausgelöst hatte. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Ihr wird vorsätzliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vorgeworfen. Bei der Frau handelt es sich demnach um eine Französin. Die Frau hatte am Samstag ein Pappschild auf die Straße gehalten und damit Martin und in der Folge dutzende Fahrer zu Fall gebracht.

Am Donnerstag schlägt wieder die Stunde der Sprinter. Alles andere als ein Massensprint in Chateauroux wäre eine Überraschung, zumal auf der Strecke gerade mal eine kleine Bergwertung zu bewältigen ist. Mark Cavendish wird auf einen weiteren Erfolg spekulieren. Der Brite feierte in Chateauroux 2008 seinen ersten Etappensieg bei der Tour, weitere 30 folgten.

© dpa-infocom, dpa:210630-99-208387/4 (dpa)

