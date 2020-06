vor 31 Min.

Tränen von Klopp: Sein Weg zur historischen Meisterschaft mit Liverpool

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die Englische Meisterschaft gewonnen. Im Interview bricht er in Tränen aus. Es ist nicht sein erster historischer Erfolg.

Von Tom Trilges

Jürgen Klopp ist ein emotionaler Fußballtrainer. Das ihn seine Gefühle am Donnerstagabend übermannten, dürfte aber wenig überraschen. Denn Klopp hat Historisches vollbracht: Mit dem FC Liverpool feiert er in der Saison 2019/20 die erste Englische Meisterschaft nach 30 Jahren.

Jürgen Klopp vergießt Tränen nach erster Meisterschaft mit Liverpool

Im Interview kurz nach dem Triumph sagte er: "Was soll ich sagen, es ist ein unglaublicher Moment. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so fühlen würde." Klopp hat nach dem Gewinn der Champions League 2019 die Euphorie rund um Anfield nochmals gesteigert. Nach nichts hatten sich die Fans des FC Liverpool so sehr und so lange gesehnt wie nach der 19. Meisterschaft. Trotz Versammlungsverbots strömten am Donnerstagabend Tausende Fans zum Stadion und feierten den Titel dicht gedrängt und mit Pyrotechnik. Dabei hatte Klopp genau davor gewarnt: "Feiert gerne zu Hause mit Bier, aber bleibt zu Hause.

Dass Liverpool schon jetzt jubeln darf, verdankt die Mannschaft zwei Umständen: Zum einen spielte das Team mit 28 Siegen bei nur zwei Unentschieden und einer Niederlage eine nahezu perfekte Saison. Darüber hinaus verhalf Manchester City dem Klub durch die 1:2-Niederlage bei Chelsea am Donnerstag zum frühzeitigen Titel. 23 Punkte Vorsprung sind es nun für Liverpool, bei nur noch sieben ausstehenden Partien.

Klopp widmet Meisterschaft Liverpool-Fans und Klublegenden

Klopp und sein Starensemble um Mohamed Salah, Sadio Mané und Virgil van Dijk - im Vorjahr Champions-League-Sieger - hatten das Man-City-Spiel gemeinsam auf der Terrasse eines Hotels in Liverpool geschaut. Kapitän Jordan Henderson meinte mit feuchten Augen: "Einmalig. Ich freue mich so sehr für all die Jungs, für die Fans, den gesamten Klub, die Stadt. Ich bin ein bisschen überwältigt gerade, es ist ein tolles Gefühl. Und ich bin einfach so stolz auf das, was wir erreicht haben."

Klopp widmete den Titel den Fans und Legenden des Traditionsklubs, wie etwa Steven Gerrard. Der gratulierte via Instagram: "Unglaubliche Leistung einer fantastischen Mannschaft von Topspielern, angeführt von einem Weltklasse-Trainer. Lasst die Party beginnen." Auch der letzte Trainer, der Liverpool 1990 zum Meister machte, Kenny Dalglish, schwärmte in einer Liveschalte des TV-Senders BT Sport von Klopp: "Er ist einfach fantastisch und verkörpert alles, wofür Liverpool steht. Wenn damals jemand gesagt hätte, dass es 30 Jahre dauert, wäre der eingesperrt und gevierteilt worden."

Klopps Erfolge: Erst Champions League, dann Meisterschaft mit Liverpool

Die englische Meisterschaft für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool hatte sich über die vergangenen Jahre angebahnt. Nach Platz acht in seiner ersten Saison wurde Liverpool mit dem deutschen Trainer zwei Mal Vierter. 2018/19 lieferte die Mannschaft dann mit 97 Punkten und nur einer Niederlage eine überragende Spielzeit ab, scheiterte aber dennoch an Manchester City, trainiert von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. Am Ende der vergangenen Saison stand aber immerhin schon der Gewinn der Champions League mit einem 2:0 im Finale gegen Tottenham Hotspur. Der Lohn für Klopp: Er wurde zum Welttrainer des Jahres gekürt.

Womöglich ist der Stuttgarter derzeit auf dem Zenit einer mit Erfolgen gespickten Trainerkarriere: Gleich nach seinem Karriereende als Spieler in Mainz übernahm er den Zweitligisten damals als Trainer. Mit nur 34 Jahren. Er führte den Verein in die Bundesliga und den Uefa-Pokal. 2007 folgte der Abstieg, 2008 der Abschied wegen des verpassten Wiederaufstiegs.

Jürgen Klopp genoss schon in Dortmund und Mainz Kultstatus

Ganz andere Möglichkeiten hatte Klopp dann in Dortmund. Über Jahre baute er ein Top-Team auf, das 2011 und 2012 gleich zwei deutsche Meisterschaften in Folge holte. 2013 scheiterte der BVB unter Klopp erst im Finale der Champions League am FC Bayern München. Nach einer schwachen Saison 2014/15 verließ Klopp Dortmund und fand nur wenige Monate später seine erste Anstellung als Coach im Ausland, als Trainer des FC Liverpool.

Wie schon bei seinen vorherigen Stationen genoss der 53-Jährige dort bereits nach kurzer Zeit Kultstatus. Einerseits, weil er, wie gewohnt, von Anfang an extrem erfolgreich war. Vermutlich aber noch mehr, weil er immer authentisch geblieben ist. Ein Mann, dem Mann seine Emotionen abkauft. Und die Tränen nach der historischen Meisterschaft sowieso. (mit dpa)

