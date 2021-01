vor 46 Min.

Trainerbeben beim FC Chelsea: Thomas Tuchel soll Frank Lampard ersetzen

Beim FC Chelsea London bahnt sich ein spektakulärer Trainerwechsel an: Medienberichten zufolge steht Frank Lampard vor dem Aus, Thomas Tuchel soll übernehmen.

Beim englischen Premier-League-Club FC Chelsea steht Trainer Frank Lampard nach übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor dem Aus. Wie unter anderen der Telegraph und The Sun sowie der TV-Sender Sky berichten, könnte die Entscheidung noch am heutigen Montag verkündet werden.

Demnach soll das Team um das deutsche Nationalmannschaftstrio Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger angewiesen worden sein, sich erst am Montagnachmittag auf dem Trainingsgelände einzufinden. Eine Bestätigung des Clubs gab es dazu vorerst nicht.

Frank Lampard steht beim FC Chelsea massiv unter Druck

Club-Ikone Lampard steht seit Wochen unter Druck. In der Premier League liegen die Blues nur auf dem neunten Platz. Dabei war das Team im Sommer für über 100 Millionen Euro unter anderem mit Werner und Havertz verstärkt worden. Als Kandidaten auf den Trainerjob an der Stamford Bridge wurden zuletzt auch Thomas Tuchel und Ralf Rangnick gehandelt.

Das ist Thomas Tuchel 1 / 6 Zurück Vorwärts Thomas Tuchel wurde am 29. August 1973 in Krumbach geboren.

Nach dem Abitur am Krumbacher Gymnasium 1992 konzentrierte er sich zunächst nicht nur auf Fußball. Er schloss auch sein Studium zum Diplombetriebswirt erfolgreich ab.

Tuchel spielte für die Stuttgarter Kickers in der 2. Liga und für den SSV Ulm in der Regionalliga, bevor ein Knorpelschaden 1998 seine Laufbahn beendete. Aber als Trainer setzte er bald Akzente.

In Augsburg leitete er das Nachwuchsleistungszentrum, dann die Mainzer A-Jugend – und wurde deutscher Meister.

2009 übernahm er die Mainzer Bundesligamannschaft. Seine Arbeit beendete er nach der Saison 2013/14 vorzeitig.

Von 2015 bis 2017 war Tuchel Trainer von Borussia Dortmund und gewann dort den DFB-Pokal. Die Zusammenarbeit endete nach Differenzen mit der BVB-Führung vorzeitig. Seit Mitte 2018 trainiert er Paris Saint-Germain

Werner hatte sich am Sonntag auf der Audio-App Clubhouse zurückhaltend zur Trainer-Debatte geäußert. "Ich weiß nicht, ob ein neuer Trainer kommt. Ich bin auch nicht berechtigt zu sagen: "Der muss weg oder es muss ein Neuer her"." Es habe auch unter Lampard geklappt. "In den letzten Spielen haben wir ziemlich verhalten nach vorne gespielt. Wenn sich das wieder ändert, werden wir auch wieder gewinnen." (dpa)

