Triathlon EM 2019 live in TV & Stream: Zeitplan, TV-Termine & alle Infos

Beim Heimspiel in Frankfurt gefordert: Ironman-Sieger Patrick Lange. Triathlon EM 2019 live in TV & Stream: Zeitplan, TV-Termine & alle Infos. Plus: Strecke, Streckenverlauf, Start, Teilnehmer.

Bei der Triathlon EM 2019 in Frankfurt begegnen sich am Wochenende die derzeit besten deutschen Ironman-Triathleten. Bei der EM geht es um die Vormachtstellung im Land. Hier alle Infos zur TV-Übertragung und wie Sie die Triathleten live in TV und Stream sehen: TV-Termine und Zeitplan.

Triathlon EM 2019 live in TV & Stream: Zeitplan, TV-Termine & alle Infos: "Wir werden uns alle das Herz ausreißen, um ganz oben zu stehen", sagte Weltmeister Lange über die Brisanz vor der Europameisterschaft der Triathleten mit starken deutschen Teilnehmern. Denn ihre sportliche Rivalität konnten und wollen Patrick Lange, Jan Frodeno und Sebastian Kienle nicht verhehlen. Auch Frodeno zieht aus dieser Konstellation viel Motivation: "Wir sind ja nicht nur beste Buddies. Das heizt den Konkurrenzkampf noch mal an".

Triathlon EM in Frankfurt, die wichtigsten Infos auf einen Blick

Termin: 30.06.2019

30.06.2019 Startzeit: 6.45 Uhr

6.45 Uhr Schwimm-Distanz: 3,8 km

3,8 km Lauf-Distanz: 42,195 km

42,195 km Rad-Distanz: 180 km

Am Sonntag (30. Juni 2019) wartet dann bei Hitze-Peaks von knapp 40 Grad äußerst anstrengende Arbeit auf die etwa 3000 Athleten aus 81 Ländern, die bei der 18. Auflage der traditionellen Veranstaltung über 3,8 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen starten. "Das wird eine Hitzeschlacht, in der ich meine Vorteile ausspielen will", kündigte Lange an.

Triathlon in Frankfurt: Die EM 2019 live in TV & Stream sehen - alles zur Übertragung im Fernsehen + TV-Termine & Zeitplan

TV-Termine & Zeitplan: Die Triathlon WM in Frankfurt am Sonntag kann komplett im Free-TV und im Live-Stream verfolgt werden. Im Fernsehen zeigt der Hessische Rundfunk den Triathlon komplett in TV und Stream und das kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung.

Los geht es mit der TV-Übertragung um 6.15 Uhr am Morgen. Die Live-Berichterstattung in TV und Stream im Hessischen Rundfunk (Mediathek/ hessenschau.de ) endet etwa um 16 Uhr am Nachmittag. Die Moderatoren sind Ralf Scholt und Dirk Froberg, die Experten sind Thomas Hellriegel, Nicole Leder und Caroline Rauscher.

) endet etwa um 16 Uhr am Nachmittag. Die Moderatoren sind Ralf Scholt und Dirk Froberg, die Experten sind Thomas Hellriegel, Nicole Leder und Caroline Rauscher. Auch in der ARD / im Ersten gibt es Live-Triathlon bei der EM 2019 in Frankfurt. Immer wieder wird der öffentlich-rechtliche Sender sich einschalten in den Wettkampf, wahrscheinlich eher gegen Nachmittag.

Favoriten: Die deutschen Teilnehmer Männer und Frauen

Wie bereits erwähnt gelten Patrick Lange, Jan Frodeno und Sebastian Kienle bei den Herren als Mit-Favoriten. Für die besten deutschen Eisen-Männer der letztenJahre ist der Ironman in Frankfurt an diesem Sonntag nicht nur der Auftakt für die WM im Oktober auf Hawaii, sondern ein Kampf um die Nummer 1 in Deutschland. Doch auch das Starterfeld der Triathletinnen um Daniela Bleymehl, Sarah True, Sarah Lewis und Kimberley Morrison verspricht Potenzial.

Triathlon WM 2019 in Frankfurt: Die Strecke und der Streckenverlauf

Die Strecke setzt sich wie immer zusammen aus:

Schwimm-Distanz: 3,8 km

Lauf-Distanz: 42,195 km

Rad-Distanz: 180 km

Der Streckenverlauf gestaltet sich so: Schwimmen findet im Langener Waldsee statt, das Laufen wird hauptsächlich entlang des Mains und in Down-town Frankfurt stattfinden. Das Fahrrad-Fahren verlässt die Strecken in Frankfurt und der Streckenverlauf geht auch in schöne landschaftliche Regionen wie bspw. in den Main-Kinzig-Kreis oder den Wetterau-Kreis.

