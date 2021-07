Alle Infos zu Triathlon bei Olympia 2021: Modus, Zeitplan und Übertragung

Wo Sie Triathlon bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio im Fernsehen verfolgen können, das erfahren Sie hier: Live im Free-TV oder online im Stream? Zudem erhalten Sie alle Infos rund um die Disziplinen, die Qualifikation, die Teilnehmer, die Termine und den Zeitplan.

Triathlon bei Olympia 2021: Der Triathlon-Dreikampf wurde lange nicht in das Programm der Olympischen Spiele aufgenommen, da eine Unverhältnismäßigkeit zwischen Publikumsinteresse und organisatorischem Aufwand bestand. 1994 entschied das IOC in Paris schließlich doch die Aufnahme des Triathlon in das Wettkampfprogramm – wenn auch nur vorläufig. Erst im Jahr 2000 in Sydney wurde der Triathlon unter den Olympischen Ringen mit Vergabe der Medaillen erstmalig ausgerichtet.

Auch bei Olympia 2021 fehlt der Triathlon mit den Distanzen 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen sowie die Wettkampfform Team-Relay nicht. Wir informieren Sie, wo Sie die Athleten live im Free-TV oder online im Stream anfeuern können. Zudem finden Sie hier den Zeitplan, Termine und Trivia zur Qualifikation sowie dem Modus.

Triathlon bei Olympia 2021: Termine, Zeitplan und Wettkampfmodus

Zu den ersten olympischen Wettkämpfen im Triathlon traten 48 Frauen und 52 Männer an, 2008 wurde die Anzahl auf 55 Frauen und 55 Männer angehoben. Auch bei Olympia 2021 nehmen 110 Athletinnen und Athleten in der Sportart teil. Es finden Einzelrennen statt, bei denen Damen und Herren 1,5 km schwimmen, 40 km radfahren – Windschattenfahren ist erlaubt – und 10 km laufen. Zudem werden Team-Wettkämpfe absolviert. Das Mixed Relay Team besteht aus jeweils 2 Frauen und Männern, die nacheinander folgende Wettkämpfe bestreiten: 250-300 m Schwimmen, 5-8 km Radfahren und 1,2-2 km Laufen. Dieses Format wurde 2013 in das Programm der Olympischen Spiele mit aufgenommen.

Das sind die Zeiten und Termine im Triathlon 2021 bei Olympia:

Montag, 26.07.2021 06.30-09.00 Uhr (JST): Männer

Dienstag, 27.07.2021 06.30-09.05 Uhr (JST): Frauen

Samstag, 31.07.2021 07.30-09.25 Uhr (JST): Mixed Team Relay

Triathlon bei Olympia 2021: Live-Übertragung im Free-TV und Online-Stream

Die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele von 2018 bis 2024 liegen bei Eurosport. Der Mutter-Konzern des Senders Discovery erwarb diese für 1,3 Milliarden Euro. Zudem erstanden ARD und ZDF Sublizenzen. Hier sind nicht alle 33 Sportarten live im Free-TV und Stream zu sehen, sondern lediglich ausgewählte. Die folgenden Entscheidungen im Triathlon bei Olympia 2021 werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen:

Sonntag, 25. Juli 2021 23.30 Uhr (MESZ): Triathlon Männer ( ZDF )

Dienstag, 27. Juli 2021 23.30 Uhr (MESZ): Triathlon Frauen ( ARD )

Frauen ( ) Samstag, 31. Juli 2021 0.30 Uhr (MESZ): Mixed Staffel ( ARD )

Olympia 2021 - Triathlon: Live-Ticker, Ergebnisse und Zeitplan

Unser Datencenter bietet zu Olympia 2021 Liveticker, Ergebnisse und den Zeitplan - auch zum Triathlon.

Qualifikation für den Triathlon bei Olympia 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie änderten sich 2021 die Voraussetzungen zur Qualifikation im Triathlon bei den Olympischen Sommerspielen. Die Wettkämpfe am Ende der Saison 2020 zählten nicht für die olympische Rangliste und für Einzelrennen konnte jede Nation grundsätzlich höchstens 3 Sportlerinnen und 3 Sportler nominieren. Diese Varianten für die Qualifikation bestimmte die Internationale Triathlon Union (ITU): Individual Olympic Qualification Ranking, Mixed Relay Olympic Qualification Ranking und das Mixed Relay Olympic Qualification Event. Welche Nation welchen Weg wählt, ist ihr selbst überlassen.

