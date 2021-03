Trikottausch wegen Sehschwäche: Wenn rot-grün alles grau werden lässt

Im Profi-Fußball kann Farbenblindheit zu folgenschweren Verwechslungen führen. Zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg wurde das Problem unbürokratisch gelöst.

Andi Toompuu hat es als farbenblinden Fußball-Profi einst heftig erwischt. Vor acht Jahren musste der Kapitän des schwedischen Zweitligisten IK Brage tatsächlich auf ein Heimspiel seines Klubs verzichten, weil die Gegner in der für ihn „falschen Farbe“ aufliefen, nämlich in roten Trikots. Toompu war raus, weil sein eigener Verein grün trägt. Er selbst leidet aber an einer Rot-Grün-Sehschwäche. Ein wenig einfühlsamer Schiedsrichter, der einen Trikotwechsel aus diesem Grund als für nicht notwendig erachtete, hinterließ kollektives Kopfschütteln – und einen ziemlich wütenden Toompuu.

Farbenblindheit trifft neun Prozent der Männer, aber nur 0,8 Prozent der Frauen

Verständlich, schließlich erschwert dieser Gen-Defekt, von dem in Deutschland neun Prozent aller Männer, aber nur 0,8 Prozent der Frauen betroffen sind, schon genug die Orientierung im Alltag. Bei Fußballprofis kann er im Spiel mitunter zu folgenreichen Verwechslungen führen. So erzählte Ralf Rangnick – neben dem Dortmunder Verteidiger Thomas Delaney einer der prominentesten Betroffenen der Fußballszene – ganz offen von seinen Schwierigkeiten: Wie er einen roten Spielball im Schnee nicht erkennen konnte oder einen Schiedsrichter im roten Hemd als Gegenspieler seiner Mannschaft wahrnahm.

Wenn sich Rot-Grün oder auch Pastelltöne vor den eigenen Augen zu einer grau-braunen Masse vereinen, wird der Pass zum richtigen Mitspieler schwierig. Angesichts des unaufhaltsamen Trends zu Mint, Rosé oder Violett in der fußballerischen Oberbekleidung dürften den hoch bezahlten Trikotdesignern solche Probleme jedoch fremd sein.

Dilemma mit den grünen und roten Trikots des FC Augsburg

Nun hat aber ausgerechnet der FCA, der seine Kicker seit 1907 in den traditionellen Augsburger Stadtfarben rot-grün-weiß kleidet, in Freiburg für ein farbliches Dilemma gesorgt. Die Augsburger hatten ihre grünen Auswärtstrikots dabei – und wahrscheinlich auch ihre roten Ausweichtrikots. Doch mit beiden hätte ein SC-Fußballer aufgrund einer Rot-Grün-Sehschwäche Probleme gehabt.

Unter SC-Trainer Streich gab es da kein Zögern und auch kein Verlassen auf den Schiedsrichter. Kurzerhand ordnete er das Wechseln des beliebten roten Heimtrikots an: Die Freiburger liefen in ihren leuchtend gelben Ausweichtrikots auf. Eine in Streich-Manier unbürokratisch-empathische Entscheidung, die wohl nicht nur Andi Toompuu in Schweden mit Wohlgefallen wahrgenommen hat.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen