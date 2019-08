vor 27 Min.

Trotz Angebot: Reuter will Philipp Max nicht ausleihen

Philipp Max möchte vom FC Augsburg gerne zu einem größeren Verein wechseln. Warum es trotz Interessenten aber wohl nicht zu einem Transfer kommt.

Montag um 18 Uhr ist "Deadline". Dann ist das Transferfenster bis zum Winter geschlossen. Nie war diese Periode in Bundesligazeiten turbulenter für den FC Augsburg als in diesem Sommer. Es dürfte jetzt Ruhe einkehren beim FCA. Es sieht auch so aus, dass Philipp Max dem FCA trotz Wechselwunsch erhalten bleibt.

Der stand zuletzt beim italienischen Erstligisten Atlanta Bergamo auf der Wunschliste. FCA-Manager Stefan Reuter erklärte am Freitag gegenüber unserer Redaktion, dass man einen Verkauf von Max durchaus geprüft habe: "Wir haben dem Berater von Max seit Dezember in mehreren Gesprächen mitgeteilt, dass wir im Falle eines Wechselwunsches von Philipp frühzeitig ein konkretes Kaufangebot benötigen. Bei einem konkreten Kaufangebot würden wir uns mit Spieler und Berater an einen Tisch setzen, um Lösungen zu finden, die für alle Parteien gut sind." Doch das hat sich laut Reuter nicht ergeben: "Fakt ist jedoch, dass uns bis heute kein einziges Kaufangebot für Max vorliegt." Dass der Champions-League-Teilnehmer Atlanta Bergamo den 25-jährigen Linksverteidiger aber gerne ausgeliehen hätte, bestätigt Reuter. Allerdings: "Zu einem sehr späten Zeitpunkt haben wir von Bergamo ein Leihangebot für Max erhalten. Hierauf haben wir sowohl dem Berater, Spieler und Bergamo mitgeteilt, dass eine Ausleihe von Max für uns ohne anschließende Kaufverpflichtung nicht von Interesse ist. Bergamo hat uns zu Beginn dieser Woche daraufhin abgesagt." FC Augsburg baut Verteidigung um - Philipp Max bleibt aber wohl Insgesamt zwölf Mal hat der FCA auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zuletzt wurde Anfang dieser Woche Felix Uduokhai vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Ein Spieler den Trainer Martin Schmidt aus seiner Zeit bei den „Wölfen“ noch sehr gut kennt. Ein Einsatz von Uduokhai am Sonntag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen wäre keine große Überraschung. „Das ist ein Qualitätsspieler, der uns sehr gut tut. Zu meiner Wolfsburger Zeit habe ich auch auf ihn gesetzt. Er bringt sehr vieles mit. Er ist groß, er ist sehr schnell, gerade wenn wir hoch verteidigen und dann ist er beidfüßig“, preist Schmidt die Vorzüge des Abwehrspielers an. 35 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2019/20 Bild: Urich Wagner Das spricht alles für einen Platz in der Startelf? "Wir haben schon im ersten Training gesehen, dass er topfit ist. Wenn er so weitermacht ist er einer der Kandidaten, der auf dem Platz stehen kann." Trainer Schmidt erwartet viel vom FC Augsburg Dabei hat der Trainer nach dem 1:1 gegen Union Berlin verkündet, dass er seine Abwehr mit Lichtsteiner, Jedvaj, Khedira und Max zunächst einmal nicht auseinanderreißen will. „Da war es auch noch nicht absehbar, dass wir Uduokhai bekommen. Außerdem wäre es kein kompletter Umbau, wenn wir auf einer Position umstellen“, meint Schmidt. Im Klartext würde das heißen, dass Uduokhai in der Viererkette spielt und Rani Khedira in Bremen seinen Job unmittelbar vor der Abwehr verrichtet. Man spürt, dass der 52-jährige Schweizer einiges von seinem Team in Bremen erwartet. Die Trainingswoche hat ihm jedenfalls gefallen: „Man merkt, dass jetzt eine andere Griffigkeit im Training ist, als noch vor vier oder fünf Wochen. Es ist jetzt richtig Feuer drin und der Konkurrenzkampf ist richtig entbrannt.“ Trotz des enttäuschenden Starts erwartet Schmidt in Bremen einen gefährlichen Gegner: „Werder ist schwer ausrechenbar und hat eine klare Struktur. Bremen ist sehr variabel und wir müssen uns mit einer Aggressivität wehren.“ Hier finden Sie aktuelle News und einen Live-Ticker zum FC Augsburg.

