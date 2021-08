Türkgücü München - Union Berlin im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Türkgücü München - 1. FC Union Berlin beim DFB-Pokal 2021/22: Das Spiel gibt es heute live im TV und im Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Seit Anfang August läuft der DFB-Pokal nun wieder in einer neuen Runde. Der Fußball-Pokalwettbewerb für deutsche Vereinsmannschaften wird bereits seit dem Jahr 1935 ausgetragen. Veranstalter des Turniers ist der Deutsche Fußball-Bund ( DFB). Nach der deutschen Meisterschaft ist der DFB-Pokal der wichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball.

In der ersten Runde des Wettbewerbs treten heute auch der Drittligist Türkgücü München und der Erstligist Union Berlin gegeneinander an. Die Partie findet im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München statt.

Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokalspiels und weitere Details zu den beiden Mannschaften erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Termin und Uhrzeit: Wann findet das Spiel Türkgücü München - Union Berlin beim DFB-Pokal 2021/22 statt?

Hier finden Sie die wichtigsten Details zum Match zwischen Türkgücü München und dem 1. FC Union Berlin auf einen Blick:

Partie: Türkgücü München - 1. FC Union Berlin , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Sonntag, 8. August 2021

Sonntag, 8. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Grünwalder Stadion, München

Türkgücü München vs. 1. FC Union Berlin: Übertragung heute im TV und online im Live-Stream - Free-TV?

Das Spiel zwischen Türkgücü München und Union Berlin wird nicht im Free-TV ausgestrahlt. Die Übertragung des DFB-Pokal-Spiels sowie alle anderen Begegnungen des Turniers übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. Ausgewählte Partien gibt es jedoch auch im Free-TV zu sehen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Liveticker zu Türkgücü München gegen Union Berlin: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis

Unser Datencenter gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über die aktuellen Ergebnisse und die Termine der bevorstehenden Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Mit unserem Liveticker verpassen Sie außerdem keine Neuigkeiten Ihrer Lieblingsmannschaft und sind immer auf dem aktuellen Stand. Auch das Duell zwischen Türkgücü München und Union Berlin können Sie hier verfolgen. Die Infos zur Aufstellung folgen etwa eine Stunde vor dem Beginn der Partie.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2021/22 - Übertragung: Welche Spiele laufen im Free-TV bei ARD oder Sport 1?

Die 63 Matches des DFB-Pokal-Turniers 2021/22 gibt es alle live bei Sky zu sehen. Somit werden alle Partien im Pay-TV übertragen.

Außerdem laufen einige Spiele auch im Free-TV. Die ARD überträgt insgesamt neun Partien des DFB-Pokals. Bei dem öffentlich-rechtlichen Sender kann in den ersten beiden Runden jeweils ein Spiel live mitverfolgt werden. Des Weiteren strahlt Das Erste zwei Achtelfinalspiele, die beiden Halbfinalpartien und das auch Finale des diesjährigen DFB-Pokals 2021/22 aus. Sport1 zeigt jeweils eine Begegnung je Runde im Free-TV.

Hier kommen Sie zum kostenlosen Stream der ARD : zur offiziellen Seite.

: zur offiziellen Seite. Hier geht's direkt zum Gratis-Stream von Sport1 : zur offiziellen Seite.

Türkgücü München - 1. FC Union Berlin: Die beiden Vereine kurz vorgestellt

Türkgücü München:

Gründung: 2001

Liga: 3. Bundesliga

Trainer: Petr Ruman

Stadion: Keine feste Spielstätte

Petr Ruman (vorne) ist der Trainer von Türkgücü München. Foto: dpa (Archiv)

1. FC Union Berlin:

Gründung: 20. Januar 1966

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Urs Fischer

Stadion: Stadion An der Alten Försterei , Berlin

Urs Fischer ist der Trainer von Union Berlin. Foto: Swen Pförtner, dpa (Archiv)

(AZ)