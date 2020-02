09:57 Uhr

Türkgücü München will die Stadt wechseln? Nicht mit dem DFB

Türkgücü München will in die 3. Liga - und für die Heimspiele die Stadt wechseln. Ins Auge fasst der Klub etwa Düsseldorf. Daraus wird nun nichts.

Von Florian Eisele

Sportlich läuft es bestens bei den Fußballern von Türkgücü München: Der Verein führt die Regionalliga Bayern mit Riesenvorsprung an und hat beste Karten, in die 3. Liga aufzusteigen. Alles bestens? Nicht wirklich. Denn Türkgücü hat ein Problem: Der Klub verfügt über eine gute Mannschaft, aber keine geeignete Spielstätte.

Dass sich mit den Münchner Löwen, der Reserve des FC Bayern und eben Türkgücü gleich drei Drittligisten das Grünwalder Stadion teilen? Schwierig. Also muss Vereinspräsident Hasan Kivran improvisieren. Und das tut er höchst ungewöhnlich. Der Klub prüft, ob er seine Heimspiele künftig im Westen, in Nordrhein-Westfalen austragen kann. "Dort hätten wir mehr Zuschauer, weil es auch mehr Derbys gäbe", sagt Kivran.

Im Eishockey hat es einen Ortswechsel schon öfter gegeben

Ein Ortswechsel im Fußball – das hat es bisher ebenso wenig gegeben wie einen türkischstämmigen Profiklub. Klar: Im Eishockey wechseln Vereine ihre Standorte wie andere die Unterhosen. Schöne Grüße an dieser Stelle in die Landeshauptstadt, deren Eishackel-Klub zuerst nach Hamburg umsiedelte und sich von Barons in Freezers umbenannte, um später doch wieder in München ansässig zu werden.

Für Türkgücü könnte rein phonetisch eigentlich nur eine Stadt in Frage kommen, die ein Ü im Namen hat – um den vierfachen Umlaut zu behalten. Düren zum Beispiel. Oder Lünen. Vielleicht auch Duisburg, wenn es nur um den Klang geht. Oder eben Düsseldorf. Kivran rechnet vor: Im Großraum der Stadt gebe es rund 600.000 Türkischstämmige, in München nur 45.000. Türkgücü Düsseldorf? Klingt schlüssig.

Diesen kühnen Plänen erteilte der Deutsche Fußball-Bund gestern eine Absage. Bei Heimspielen muss eine "räumliche Nähe zum Sitz des Klubs gewährleistet sein". Mit dem Umzug wird es folglich nichts. Schade eigentlich.

