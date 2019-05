vor 36 Min.

Tuomie wird Chef

Die Augsburger Panther haben geräuschlos ihre wichtigste Personalie des Sommers entschieden: Der Trainer-Assistent steigt auf

Von Andreas Kornes

Sein Name stand von Anfang an ganz oben auf der Gerüchteliste. Jetzt ist klar: Tray Tuomie wird neuer Cheftrainer der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga. Er beerbt Mike Stewart, der zu den Kölner Haien gewechselt ist. In den vergangenen drei Jahren war Tuomie dessen Assistent, er kennt die Mannschaft und das Umfeld also perfekt.

„Ich habe mich in den letzten drei Jahren total wohlgefühlt hier“, sagt Tuomie, der am Dienstag 51 geworden ist. Das habe auch an Stewart gelegen, „wir haben sehr gut als Team zusammengearbeitet“. Stewart hatte seinem Assistenten angeboten, mit nach Köln zu kommen. Der aber entschied sich für den Aufstieg zum Cheftrainer. „Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich freue mich, dass ich diese Chance bekommen habe.“

Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl sagte, dass sich der US-Amerikaner mit deutschem Pass während seiner Zeit in Augsburg nie in den Vordergrund gedrängt habe. „Er hat aber zweifelsohne elementar wichtige Arbeit geleistet und großen Anteil an unserer Entwicklung und den Erfolgen der letzten drei Spielzeiten. Wir sind davon überzeugt, dass ihm der Schritt zum Headcoach gelingen wird.“ Er habe vollstes Vertrauen in Tuomies menschliche und fachliche Qualitäten.

Augsburg ist für Tuomie die dritte Trainerstation in der DEL. Nach den Trainerstationen bei der Düsseldorfer EG (2010 bis 2012) und den Nürnberg Ice Tigers (2012 bis Dezember 2014) übernahm der 51-Jährige im Sommer 2016 die Assistentenstelle in Augsburg. Neben dem mitunter impulsiven Stewart übernahm er die Rolle des akribischen Arbeiters und regulierte die Betriebstemperatur seines Chefs häufig nach unten.

An der grundsätzlichen Art, wie die Panther Eishockey spielen, will Tuomie nichts ändern. „Deswegen haben Mike und ich auch so gut zusammengepasst, weil wir Eishockey mit viel Leidenschaft sehen wollen. Das wird so bleiben.“ Hilfreich ist diesbezüglich, dass bereits 18 Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison einen Vertrag für das kommende Jahr unterschrieben haben. „Ich kenne deren Fähigkeiten und weiß, wo es vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.“

Noch ist unklar, wer Tuomie künftig als Assistent zur Seite stehen wird. „Das zu entscheiden hatte ich noch keine Zeit. Aber nachdem jetzt feststeht, dass ich Cheftrainer bin, werde ich in den kommenden Tagen wohl viele Anrufe bekommen von Leuten, die einen Job suchen. Mal schauen, wer da alles dabei ist.“

