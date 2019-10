vor 1 Min.

Turn-WM 2019: Der Medaillenspiegel aktuell

Turn-Weltmeisterschaft 2019: In Stuttgart wurden die ersten Medaillen vergeben. Wer holte sich Bronze, Silber & Gold? Hier gibt es den Medaillenspiegel.

Turn-Weltmeisterschaft 2019: Superstar der Kunstturn-WM ist die amtierende Weltmeisterin, die US-Turnerin Simone Biles. Heute steht das Finale im Mehrkampf der Frauen auf dem Programm - dabei treten die besten 24 Athletinnen aus der Qualifikation auf allen vier Geräten an. Gestern holte sich Russland nach 28 Jahren den Mannschafts-Weltmeistertitel der Männer vor China und Japan.

Stuttgart erwartet bei der Turn-Weltmeisterschaft 2019 ähnliche Erfolge wie im vergangenen Jahr: In Dohar, Katar, nahm die Baden-Württembergerin Elisabeth Seitz die Bronze-Medaille im Stufenbarren mit nach Deutschland. Die Deutsche gilt auch bei der aktuellen Weltmeisterschaft als Favoritin.

Der aktuelle Medaillenspiegel der Turn-WM 2019

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt

Ägypten









Argentinien









Australien









Belgien









Brasilien









China

1







Chinese taipei









Deutschland









Finnland









Frankreich









Italien



1





Großbritannien









Japan



1





Kanada









Kasachstan









Mexiko









Niederlande









Nordkorea









Norwegen









Rumänien









Russische Förderation 1

1







Schweiz









Spanien









Südkorea









Tschechien









Türkei









Ukraine









Ungarn









USA 1









Weißrussland









(Stand: 10.10.2019)

In diesen Disziplinen der Turn-WM 2019 gibt es Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen zu gewinnen

Boden

Balken

Pausenpferd

Reck

Ringe

Sprung

Stufenbarren

Mehrkampf

Turn-WM 2019: Besondere Medaillen aus Baden-Württemberg

Die Organisatoren der Turn-WM nutzen das gesamte Potential der regionalen Produktionslandschaft, um die Medaillen zu entwerfen und in Baden-Württemberg fertigen zu lassen: Sieben unterschiedliche Firmen arbeiteten gemeinsam an den Medaillen in Bronze, Silber und Gold. Turnerin Elisabeth Seitz, die bei der letzten Turn-WM mit Bronze für Ihre Barrenkür ausgezeichnet wurde, gab selbst Input, was sie an einer Medaille schätzt. Die Gewinner von 2019 dürfen sich also über eine einmalige Medaille freuen.

Medaillen-Stand zum Ende der Turn-Weltmeisterschaft 2018

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Vereinigte Staaten 4 2 3 9 2 Volksrepublik China 4 1 1 6 3 Russland 2 3 2 7 4 Belgien 1 0 0 1 4 Niederlande 1 0 0 1 4 Nordkorea 1 0 0 1 4 Griechenland 1 0 0 1 8 Japan 0 3 3 6 9 Kanada 0 2 0 2 10 Vereinigtes Königreich 0 1 0 1 10 Ukraine 0 1 0 1 10 Brasilien 0 1 0 1 13 Chinesisch Taipeh 0 0 1 1 13 Deutschland 0 0 1 1 13 Mexiko 0 0 1 1 13 Italien 0 0 1 1 13 Philippinen 0 0 1 1

